Gasperini polemico: "Ha detto tutto Saelemaekers. Champions? Senza si cambierà l'allenatore..."

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa dopo il ko per 1-0 contro l'Udinese, recriminando per la punizione da cui è arrivato il gol: "Purtroppo questo sta diventando il calcio, penso che nelle parole di Saelemaekers ci sia tutto, spesso si cercano queste situazioni qui e vengono premiate. La sfortuna è che da lì è nato il gol".

Sta allenando una squadra quasi di U23:

"Però mettetevi d'accordo, uno mi chiede di parlare della Champions League, un altro dell'U23. Parliamo di ragazzi come Robinio Vaz e Venturino. Bisogna mettersi d'accordo oppure saremo sempre scontenti. L'Udinese ha undici punti in meno della Roma, dove si sono visti? E' una squadra forte, la Serie A è un campionato difficile. Poi magari a fine anno non si arriverà in Champions League e si cambierà allenatore e fine del discorso. Lavoro con quello che mi viene dato".

Vi aspettavate un'Udinese subito così intensa? Sbaglio o sua madre era di Pordenone?

"Sì era di Pordenone, abbiamo fatto anche un campo a Sesto al Reghena. L'Udinese quando la vedo, vedo una squadra tosta, fisica, sapevamo che nei novanta minuti avremmo avuto la possibilità di venire fuori, come è stato, però il gol di Ekkelenkamp ha cambiato la gara. Non siamo riusciti a raddrizzarla, sull'atteggiamento dei giocatori ho poco da dire. L'Udinese nel primo tempo è così, facevamo fatica a superare l'Udinese ma non abbiamo neanche ceduto, aspettavamo momenti migliori".

