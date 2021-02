Galliani: "Il mio cuore è sempre rossonero. Spero che il Milan vinca l'Europa League"

L'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha parlato a Sky Sport. Queste le sue parole: "La squadra è stata creata per cercare di andare in Serie A, al di là della sconfitta casalinga contro il Pisa siamo al secondo posto, non ci fossilizziamo sul ko. In un torneo di 38 partite ci sta di perdere, è successo anche a Milan e Juventus".

Secondi in classifica come il Milan.

"L'ultimo weekend è stato molto triste, il mio cuore chiaramente è ancora rossonero e tifo per loro. Ho sofferto anche io per la non bella partita contro lo Spezia ma dobbiamo ricordarci delle cose belle, non dell'ultima sconfitta. Finalmente vedremo un derby tra la prima e la seconda in classifica".

Guarderà il derby?

"Nel weekend andrò a Verona a tifare per il Monza, poi tiferò per il Milan e successivamente penserò alle elezioni federali di lunedì".

Stasera il Milan a Belgrado.

"Proprio lì iniziammo il nostro ciclo con la Coppa dei Campioni '88/'89. Senza la nebbia di Belgrado forse le cose sarebbero andate diversamente".

Coppa dei Campioni contro la Stella Rossa vinta e Stella Rossa ai preliminari nel 2006/07. Quest'anno il Milan può vincere l'Europa League?

"Spero di sì, il Milan ha un organico di primo ordine e penso che possa lottare. Ho tanti ricordi a Belgrado, bei ricordi".