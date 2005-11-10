Gasperini il più difficile allenatore affrontato da Mourinho? I numeri dicono altri nomi

Due stili completamente diversi, quelli di José Mourinho e Gian Piero Gasperini. Entrambi però idoli della Roma giallorossa. Questa sera lo Special One arriva all'Olimpico per la prima volta da avversario. E ha avuto parole di miele per la sua ex squadra e di stima per l'attuale tecnico, definito come: "L'allenatore più difficile contro cui ho giocato".

GASPERINI BESTIA NERA DI MOURINHO? COSA DICONO I NUMERI

Considerando gli allenatori incrociati almeno 10 volte, effettivamente Gasperini è tra i più ostici ma certamente non il più ostico: 1.8 la media ottenuta, con 6 tecnici che sono riusciti a fargli ottenere meno punti, tra cui un altro italiano: Massimiliano Allegri. E senz'altro, se dovessimo scegliere una bestia nera, diremmo Jurgen Klopp contro il quale ha vinto appena 2 volte in 13 partite.

Nei 10 confronti contro Gasperini, Mourinho ha vinto 5 volte, pareggiato 3 e perso 2: entrambi i ko quando era sulla panchina della Roma, uno 0-1 all'Olimpico nel settembre 2022 e uno a Bergamo per 3-1 nell'aprile del 2023. L'ultimo confronto è terminato 1-1, nel gennaio 2024, poche settimane prima di essere esonerato.

Ma ci sono state, per l'appunto diverse vittorie: tre volte da allenatore dell'Inter con Gasp al Genoa, su tutte un successo a Marassi per 0-5. E anche in Roma-Atalanta il portoghese si è tolto delle soddisfazioni, vincendo due gre tra cui un 1-4 a Bergamo nel dicembre 2021.

Ecco il dettaglio dei punti ottenuti da Mou contro gli allenatori affrontati almeno 20 volte:

1. Sam Allardyce 2.54

2. Martin Jol 2.50

3. Jesualdo Ferreira 2.40

4. Steve Bruce 2.38

5. Sean Dyche 2.27

6. Alan Pardew 2.25

7. Mauricio Pochettino 2.13

8. Brendan Rodgers 2.10

9. Claudio Ranieri 2.09

10. David Moyes 2.06

11. Walter Mazzarri 2.00

12. Arsène Wenger 1.95

13. Mark Hughes 1.90

14. Gian Piero Gasperini 1.80

15. Alex Ferguson 1.69

16. Rafa Benitez 1.63

17. Mauel Pellegrini 1.56

18. Massimiliano Allegri 1.38

19. Pep Guardiola 1.08

20. Jurgen Klopp 0.77