Serie C, continuano recuperi della 7ª e 8ª giornata: oggi tocca all'Atalanta

Sono iniziati in Serie C i recupero delle sfide che non ci sono giocate nella settimana e nell'ottava giornata a causa degli impegni in nazionale dei giocatori di Juventus NG, Inter U23 e Atalanta U23. Nella giornata di ieri l'Inter si è imposta 4-0 in casa del Giugliano, mentre la sfida fra Juventus NG e Lumezzane è terminata a reti bianche.

Questo pomeriggio alle 15.00 tocca all'Atalanta, impegnata in casa del Latina. Di seguito il programma completo dei recuperi.

SERIE C - 7ª GIORNATA

GIRONE B

Mercoledì 14 ottobre

Ore 15:00 - Latina-Atalanta U23

GIRONE C

Martedì 13 ottobre

Giugliano-Inter U23 0-4

SERIE C - 8ª GIORNATA

GIRONE A

Martedì 13 ottobre

Juventus Next Gen-Lumezzane 0-0

GIRONE B

Mercoledì 28 ottobre

Ore 18:00 - Atalanta U23-Vis Pesaro

GIRONE C

Martedì 27 ottobre

Ore 14:30 - Inter U23-Scafatese