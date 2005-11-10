Serie C, continuano recuperi della 7ª e 8ª giornata: oggi tocca all'Atalanta
Daniel Uccellieri
Sono iniziati in Serie C i recupero delle sfide che non ci sono giocate nella settimana e nell'ottava giornata a causa degli impegni in nazionale dei giocatori di Juventus NG, Inter U23 e Atalanta U23. Nella giornata di ieri l'Inter si è imposta 4-0 in casa del Giugliano, mentre la sfida fra Juventus NG e Lumezzane è terminata a reti bianche.
Questo pomeriggio alle 15.00 tocca all'Atalanta, impegnata in casa del Latina. Di seguito il programma completo dei recuperi.
SERIE C - 7ª GIORNATA
GIRONE B
Mercoledì 14 ottobre
Ore 15:00 - Latina-Atalanta U23
GIRONE C
Martedì 13 ottobre
Giugliano-Inter U23 0-4
SERIE C - 8ª GIORNATA
GIRONE A
Martedì 13 ottobre
Juventus Next Gen-Lumezzane 0-0
GIRONE B
Mercoledì 28 ottobre
Ore 18:00 - Atalanta U23-Vis Pesaro
GIRONE C
Martedì 27 ottobre
Ore 14:30 - Inter U23-Scafatese