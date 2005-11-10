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Roma-Real Madrid, le probabili formazioni: Mou torna a casa, Malen sfida Mbappé

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Marco Pieracci
Oggi alle 06:12Probabili formazioni
autore Marco Pieracci
14.10.2026 06:12Probabili formazioni
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Olimpico sold out con largo anticipo per Roma-Real Madrid, sfida valida per la seconda giornata di Champions League. José Mourinho torna per la prima volta da avversario dopo i due anni e mezzo trascorsi nella Capitale, con la vittoria nella Conference League a Tirana nel maggio 2022, la finale di Europa League persa a Budapest dodici mesi più tardi e il successivo esonero a inizio 2024.

Come arriva la Roma

Giallorossi scivolati a -2 dalla vetta della classifca di Serie A occupata da Inter e Lazio, in seguito al pareggio a reti bianche nel lunch match di domenica contro il Como pesantemente condizionato dall'espulsione di Malen. Gasperini deve fare ancora a meno di Svilar, sostituito egregiamente dal vice Gollini al Sinigaglia, e di Cristante. Il capitano non ha smaltito il problema al ginocchio destro, al suo posto in mezzo verrà confermato De Roon. Soulé é in vantaggio su Pellegrini e Mora.

Come arriva il Real Madrid

Già 2 sconfitte nella Liga per i Blancos, distanti 6 punti dal Barcellona primo a punteggio pieno. Seconda squadra italiana sul cammino dei 15 volte campioni d'Europa: un mese fa il successo per 2-1 sull'Inter all'esordio stagionale nella competizione. Rimangono in infermeria Raul Asencio, Eder Militao e Rodrygo. Il ballottaggio a destra vede Alexander-Arnold favorito su Dumfries. Alle spalle di Mbappé la trequarti di qualità formata da Arda Guler, Bellingham e Vinicius jr.

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