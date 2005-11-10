Condò: "Inter e Napoli, grossolani errori individuali. Zero punti dopo due turni di Champions..."

"Grossolani errori individuali" hanno minato la partita casalinga dell'Inter nella seconda apparizione in Champions League contro il Club Brugge, dopo aver perso 3-4 a San Siro e di fronte a tifosi rimasi scontenti e delusi per l'ulteriore brutta prestazione europea. Ne parla anche Paolo Condò, firma del Corriere della Sera e opinionista di Sky Sport nel fondo sul quotidiano: "Dopo i due omaggi serviti al Real Madrid nel primo turno", sottolinea.

Gli errori

"Fanno quattro gol regalati in due partite - gli altri due non costituiscono reato perché subiti in situazione di bisogno, con la squadra sbilanciata alla ricerca del pari - un pedaggio che archivia almeno per ora il discorso della qualificazione diretta", la riflessione posta di Condò circa la strada spianata dai nerazzurri con dei regali gratuiti. Soffermandosi anche sul brutto ko per 1-3 tra le mura del Villarreal: "Se possibile, però, è ancora più vistoso lo strafalcione di Politano, che sega in due la partita del Napoli: superiore fin lì, rapidamente in vantaggio e vicino al 2-0 con la traversa di Hojlund, in ginocchio subito dopo tanto da subire in un amen il 2-1, e da lì in poi remare a corrente alternata verso un pareggio che si rivelerà impossibile".

L'epilogo

Aggiungendo in seguito alla disamina: "In queste condizioni ha poco senso analizzare pregi e difetti delle prestazioni di Inter e Napoli - ci sono stati pure i pregi, sì… - perché se n’è andata a quel paese una delle caratteristiche precipue del nostro calcio: la capacità di competere, di rimanere concentrati 90 minuti, di restare cinici e gelidi, in una parola di non commettere errori", prosegue Condò. "Zero punti dopo due turni per la prima e la seconda della scorsa Serie A segnalano una congiuntura difficile, perché lo spazio per recuperare almeno il playoff c’è ma d’ora in poi non si può sbagliare più niente, e la cosa va intesa in senso letterale".