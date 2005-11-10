Simeone sorprende sempre: l'Atletico Madrid non è più solo catenaccio da tempo

Quello che fa Diego Simeone ogni stagione merita una menzione speciale. L'allenatore dell'Atletico Madrid è in carica dal 2011 e continua a innovarsi e sorprendere, migliorando di anno in anno il suo stile di gioco in base a quello che richiedono i tempi: i Colchoneros non sono più gli stessi e non fanno solo catenaccio come invece credono molti appassionati che non guardano le partite degli spagnoli. Il 2-0 al Manchester United di ieri ne è l'ennesima dimostrazione.

I risultati gli stanno dando ragione

In Champions League nel 2025-2026 Simeone ha portato i suoi fino alle semifinali, perdendo ben 4 partite. Un'anomalia, ma qualcosa di possibile con il nuovo format, che non impone un rendimento da subito elevatissimo e consente di avere più chance. Un altro aspetto a cui il Cholo si è adeguato rapidamente, facendo breccia nei suoi calciatori e obbligandoli a reagire dopo le difficoltà.

I suoi numeri

2013-2014: Finale

2014-2015: Quarti

2015-2016: Finale

2016-2017: Semifinali

2017-2018: Fase a gironi

2018-2019: Ottavi

2019-2020: Quarti

2020-2021: Ottavi

2021-2022: Quarti

2022-2023: Fase a gironi

2023-2024: Quarti

2024-2025: Ottavi

2025-2026: Semifinali