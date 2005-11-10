Simeone sorprende sempre: l'Atletico Madrid non è più solo catenaccio da tempo

Simeone sorprende sempre: l'Atletico Madrid non è più solo catenaccio da tempoTMW
Alessio Del Lungo
Quello che fa Diego Simeone ogni stagione merita una menzione speciale. L'allenatore dell'Atletico Madrid è in carica dal 2011 e continua a innovarsi e sorprendere, migliorando di anno in anno il suo stile di gioco in base a quello che richiedono i tempi: i Colchoneros non sono più gli stessi e non fanno solo catenaccio come invece credono molti appassionati che non guardano le partite degli spagnoli. Il 2-0 al Manchester United di ieri ne è l'ennesima dimostrazione.
I risultati gli stanno dando ragione
In Champions League nel 2025-2026 Simeone ha portato i suoi fino alle semifinali, perdendo ben 4 partite. Un'anomalia, ma qualcosa di possibile con il nuovo format, che non impone un rendimento da subito elevatissimo e consente di avere più chance. Un altro aspetto a cui il Cholo si è adeguato rapidamente, facendo breccia nei suoi calciatori e obbligandoli a reagire dopo le difficoltà.
I suoi numeri
2013-2014: Finale
2014-2015: Quarti
2015-2016: Finale
2016-2017: Semifinali
2017-2018: Fase a gironi
2018-2019: Ottavi
2019-2020: Quarti
2020-2021: Ottavi
2021-2022: Quarti
2022-2023: Fase a gironi
2023-2024: Quarti
2024-2025: Ottavi
2025-2026: Semifinali