Torino, infortunio per Ilkhan contro l'Udinese: programmati gli esami strumentali

Attimo brevissimo ma sfortunato per Emirhan Ilkhan durante Torino-Udinese: subentrato all'inizio della ripresa, il centrocampista turco è stato costretto ad abbandonare il campo dopo poco più di venti minuti a causa di un problema muscolare. In conferenza stampa, mister Ignazio Abate ha confermato che la noia fisica riguarda l'adduttore.

La situazione

Tra oggi e domani - secondo quanto riferito da TuttoSport - il 22enne si sottoporrà ad esami strumentali specifici per chiarire l'entità della lesione e definire i tempi di recupero, con la presenza per la trasferta di lunedì a Parma fortemente a rischio. Le valutazioni verranno effettuate giorno per giorno.

Il piano di lavoro al Filadelfia verso Parma

Ovviamente assente alla ripresa dei lavori al Filadelfia dopo la vittoria di lunedì sera contro l'Udinese, Ilkhan non ha preso parte alle attività del gruppo. Abate ha fatto svolgere un allenamento di scarico ai calciatori maggiormente impiegati, mentre il resto della rosa - integrato da alcuni elementi delle giovanili granata - è stato impegnato in una seduta ad alta intensità. La squadra usufruirà di una giornata di riposo prima di riprendere la preparazione per la sfida contro i gialloblù.