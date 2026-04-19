Gasperini e il suo futuro: "Arrivato con tanto scetticismo. Il resto lo affronteremo a fine campionato"

Ha parlato in qualche modo anche del suo futuro il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini nell'intervista a Sky Sport successiva al pareggio per 1-1 contro l'Atalanta. Questo il pensiero di Gasperini:

Sulle polemiche con Ranieri e il suo futuro

"Sono stato tirato dentro questa cosa, non si parla d'altro da una settimana. Non ho risposto e continuo a non rispondere, perché non mi sembra una cosa molto bella. Abbiamo 5 partite per raggiungere il nostro traguardo, è un percorso che abbiamo fatto molto bene, abbiamo 4 punti di vantaggio su una squadra come l'Atalanta. Lotteremo contro il Como, la Juve. Sono concentrato su questa situazione, chiudiamo benissimo il campionato. È stata per me una esperienza straordinaria, dove sono arrivato con tanto scetticismo intorno. La squadra mi ha seguito fortemente, continua a seguirmi e il pubblico mi ha gratificato. Quel che sarà fra un mese si affronterà a fine campionato".