Niente stage per Gattuso, ora è ufficiale: non c'è spazio in calendario per aiutare la Nazionale

Gennaro Gattuso non avrà i giocatori della Nazionale per lo stage a Coverciano che il commissario tecnico avrebbe voluto svolgere in vista degli spareggi Mondiali di fine marzo. La notizia era ormai nell’aria da tempo - e lo stage avrebbe comunque avuto contenuti molto modesti -, ma è diventata in un certo senso ufficiale con gli ultimi comunicati stampa della Lega Calcio Serie A, che ha reso noti i calendari della 23ª e della 24ª giornata di campionato, come pure dei quarti di finale di Coppa Italia.

Bologna-Milan di martedì. I giorni in cui Gattuso avrebbe voluto lavorare con gli azzurri al centro sportivo federale erano i primi di febbraio (diciamo dal 2 al 4) o in alternativa dal 9 all’11. Il calendario non lascia alcuno spazio in tal senso: lunedì 2 febbraio ci sarà Udinese-Roma, ma la 23ª giornata si allungherà addirittura al martedì, con Bologna-Milan il 3 febbraio. Tre giorni dopo - venerdì 6 febbraio - la Serie A tornerà in campo per Hellas Verona-Pisa e il programma della 24ª giornata (al netto della questione Milan-Como) si allungherà ancora fino al lunedì, 9 febbraio. Nel mezzo, i quarti di finale di Coppa Italia, che inizialmente si era pensato di programmare per lasciare più azzurri possibile al ct, ma invece occuperanno quattro giorni diversi, tra 4/5/10 e 11 febbraio.

Niente stage. Logico che la questione apra qualche crepa tra Lega e Figc, anche se c’è da precisare un aspetto: Gattuso non avrebbe avuto comunque a disposizione i tanti nazionali che giocano all’estero. Quasi tutti - Donnarumma, Retegui, Tonali, Calafiori, Ruggeri, Udogie - elementi molto importanti della sua squadra: i rispettivi club non hanno (logicamente) mai aperto a questa possibilità. Quanto al percorso decisionale che ha portato a non svolgere lo stage, alla fine è stata la Federcalcio a comunicare alla Lega che non si sarebbe tenuto, e a quel punto in via Rosellini hanno programmato senza troppe remore Bologna-Milan al martedì. Certo, in caso contrario questa partita sarebbe andata comunque al lunedì, lasciando in ogni caso spazio minimo (per non dire nessuno) allo stage di Gattuso. Un bel rimpallo di responsabilità, di sicuro alla fine la Nazionale non riceve una mano da nessuno. Sarebbe stata piccola, questo sì, al limite un incontro per fare gruppo e un allenamento “vero”. Ma meglio di niente…