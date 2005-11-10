Gattuso l'uomo del momento: mai un ritmo simile da quando allena, il confronto

La Lazio continua a volare e tutti si chiedono: ma a cosa punta? E i biancocelesti sapranno mantenere questo folle ritmo andando avanti nella stagione? Il confronto fra le aspettative di inizio stagione e ciò che sta mostrando il campo spinge un po' tutti a guardare verso la panchina per individuare l'artefice di una partenza che nessuno poteva aspettarsi: Gennaro Gattuso si sta prendendo qualche rivincita, è lui l'uomo del momento.

Sotto la sua guida in tanti si stanno prendendo la copertina: l'ultimo è Pinamonti, ma come non citare i vari Isaksen, Frattesi, Nuno Tavares e via dicendo? La bontà del lavoro del tecnico si vede anche e soprattutto nei numeri, che non sono mai stati vicini a quelli che sta facendo registrare nella Capitale.

I numeri di Gattuso: mai una media-punti così alta in carriera

Fino a qui la Lazio in campionato ha vinto 9 partite su 10, pareggiandone una, con 28 punti raccolti su 30: la media-punti è di 2,80 a match. Mai nella carriera da allenatore Gattuso ha centrato una media simile al termine del campionato e vedremo dopo questa partenza a razzo fino a dove saprà spingersi.

Guardando indietro, il dato più alto risale alla stagione 2020/21, quando alla guida del Napoli pur chiudendo con 2,03 punti a partita di media (77 punti totali) non è riuscito a centrare la qualificazione in Champions. Al secondo posto la stagione 2017/18, con il Milan, ma subentrando in corsa: 1,83 punti di media in 28 partite. 1,79 i punti a partita nell'annata successiva ancora in rossonero, 1,78 nella prima alla guida del Napoli (23 partite totali). Rino aveva fatto benissimo anche con la Primavera del Diavolo: 1,90 la media punti nella stagione 2017/18. Il punto più basso? 1,11 punti di media al Valencia nel 2022/23, 1,17 con il Palermo nel 2013/14 (addio dopo 6 gare).