Genoa, De Rossi: "Guai ad abbassare la guardia, il pericolo è sempre dietro l'angolo"

“Baldanzi due settimane fa è stato il migliore in campo e oggi parte dalla panchina, questo fa capire la competitività della rosa che ho il piacere di allenare. E’ stata una scelta tattica: oggi avevo bisogno di inserire fisicità e centimetri in tutte le zone del campo perché Milan e Lecce sono statisticamente le squadre più pericolose sulle palle inattive. Ho scelto Messias e Vitinha dietro la punta perché in questo momento della stagione sono calciatori difficilmente sostituibili. Ma ho frecce pronte a essere scoccate anche dalla panchina, nell’epoca dei cinque cambi e col tempo effettivo rispettato maggiormente grazie alle nuove regole possiamo sfruttare al massimo le sostituzioni e sono contento che i calciatori mi mettano costantemente in difficoltà nelle scelte. Un anno qui? Ho imparato tante cose, soprattutto che il momento più difficile può arrivare domani e dunque non dobbiamo mai accontentarci perché basta una partita storta per ritrovarsi nelle zone basse della classifica. Il calcio vive di episodi e momenti e non bisogna mai perdere la lucidità”. Queste le dichiarazioni di Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ai microfoni di DAZN: Ecco le formazioni ufficiali:

GENOA (3-4-2-1) - Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traore, Wiafe, Ellertsson; Messias, Vitinha; Osmajic. All. De Rossi

MILAN (4-4-1-1) - Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Musah; Moreira, Modric, Rabiot, Cisse; Pulisic; Ramos. All. Amorim