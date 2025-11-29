Live TMW Genoa, Colombo: "Questa è una piazza incredibile, De Rossi ci ha dato tanto"

17.40 - Fra poco l'attaccante del Genoa Lorenzo Colombo interverrà in conferenza stampa dallo stadio "Ferraris" per commentare il match contro il Verona. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

17.57 - Inizia la conferenza stampa di Lorenzo Colombo.

Cosa hai provato al fischio finale?

"Sicuramente una felicità incredibile. Con una vittoria lo sappiamo che prepari le partite diversamente. Stanno tutti meglio, c'è un clima positivo. Questa è una piazza incredibile ma allo stesso tempo è una piazza che pretende. E' una prova della squadra, non è scontato andare sotto poi riprenderla e vincerla".

Inizio un po' contratto poi vi siete sciolti.

"Abbiamo fatto dei mesi a non aver principalmente la palla nel gioco. Oggi si è vista la voglia di essere protagonisti con il pallone. Non è facile come percorso, ci vuole del tempo a capire cosa ci chiede il mister ma abbiamo dei margini di crescita importanti".

Sei sempre più dentro a questa squadra. La coppia con Vitinha cosa ti porta?

"Mi trovo bene con lui. A due punte è la mia posizione preferita e c'è più densità davanti riuscendo ad impegnare meglio i difensori avversari".

Ti trovi molto a tuo agio al Genoa.

"Hai detto bene. Mi trovo bene in città, con i compagni, con tutti quelli che lavorano al centro sportivo e allo stadio".

Il movimento sul gol è provato?

"Non è provata, però c'è dietro un riconoscimento delle situazioni. Uno spazio da attaccare o dei movimenti da fare. Vitinha ha messo una palla incredibile, poi sono stato bravo anche io a stopparla e a tirare".

La difesa del pallone in occasione del cross di Ellertsson?

"Sono cose che magari passano in secondo piano, sono riuscito a 'riciclarla' e a fare un appoggio per Ellertsson che ha fatto un gran cross. Poi in mezzo abbiamo tanti saltatori. De Rossi ha dato qualcosa a tutti, sia tattico ma anche caratteriale".

Gli applausi del pubblico.

"Fa piacere perché non è scontato cambiare i fischi in applausi ma non è stato fatto ancora nulla. E' frutto del lavoro che fai in settimana, anche caratteriale e mentale che ci sta dietro. Questo stadio può anche trasportarti in negativo, devi avere la chiave giusta".

Il gol annullato a Cagliari?

"C'ho sofferto solo un po' dopo la partita. Per una punta è troppo importante far gol. Dà fiducia".

Le big prossime avversarie?

"Speriamo di punirli. Proveremo a portare la nostra identità dentro il campo".

Mercoledì c'è la Coppa Italia.

"La Coppa Italia è sicuramente un obiettivo ma non solo per noi. Quando si scende in campo si prova a vincere tutte le partite. Come ha detto il mister, magari ci sarà spazio anche per altri compagni però resta un obiettivo e tutto il gruppo rema nella stessa direzione e proveremo a passare il turno".

18.09 - Termina la conferenza stampa di Lorenzo Colombo.