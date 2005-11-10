17.05 - Daniele De Rossi interviene in conferenza stampa al termine di Sassuolo-Genoa, gara della dodicesima giornata di Serie A. TMW seguirà in diretta dal Mapei Stadium l'intervento del tecnico, riportando le sue dichiarazioni e l'analisi della partita.

17.21 - Inizia la conferenza stampa.

Questa squadra sta dimostrando grande maturità...

"Abbiamo espresso il massimo delle qualità che avevamo, in fase difensiva 100%, in fase offensiva si poteva fare meglio rendendo il nostro possesso iniziale più pungente ma abbiamo iniziato la partita per tenerla in mano, sia per la poco conoscenza del nostro avversario, sia perché volevamo avere di più la palla perché avevo paura dei loro contropiedisti, ci è riuscito nel primo tempo meno nel secondo ma abbiamo concesso solo tiri da fuori e cross. Questa è una squadra che è stata poco ordinata prima in alcuni momenti e invece oggi mi è piaciuto anche come abbiamo fatto col blocco basso".

Hai 5.000 pazzi che festeggiano e gioiscono e si sono presi l'acqua oggi...

"Sono 5.000 bronchiti! A parte gli scherzi, è bello aver dato la felicità a un popolo che si è mosso per venirci a vedere, la pioggia che si sono presi solo Dio lo sa. A pochi km da qui c'era Parma e l'umore era diverso. Cerco di lasciare più spazio ai giocatori quando le cose vanno bene ma oggi era giusto festeggiare insieme a loro".

Quattro vittorie nelle ultime 5, ora il Genoa ha dimostrato di avere ragione quando la squadra sembrava in crisi. Come sta Colombo?

"Un bell'esempio rispetto a quello che è il trend che andava in una direzione abbastanza chiara per le altre squadre in giro. Io ho sempre detto che il trend era quello, ho sempre ringraziato perché hanno fatto qualcosa di diverso rispetto a quello che succede da altre parti. Non dobbiamo adagiarci però, ho visto retrocedere squadre dopo aver girato a 20-22 punti, dobbiamo stare sul pezzo ed essere cinici, mentalizzati, andare a prendere quelli davanti e allontanare quelli dietro. Colombo ha subito questo infortunio al ginocchio, non so niente. Sente dolore, speriamo sia meno grave possibile".

Ti aspettavi la crescita di Osmajic?

"Adesso ce lo aspettiamo perché lo conosciamo, è uno intenso, va a due mila all'ora, anche quando deve abbracciarti. Hai visto quei cani grossi che ti vengono addosso perché vogliono festeggiarti? Lui è così. Ha fatto 6 gol, sono numeri importanti, io e Diego ci siamo innamorati di lui quando lo abbiamo visto in video ma era uno che sei gol li faceva in 12 mesi e sta stupendo da questo punto di vista. Ora iniziano a mettergli due uomini addosso e noi dobbiamo essere più bravi a giocare di più tra le linee".

E adesso?

"Quello che sta succedendo non può prescindere dal momento, dal riconoscere il momento da parte dei giocatori. Oggi avevamo tanti giocatori offensivi e gli chiedo di fare la lotta, di pressare in avanti, Baldanzi e Traoré ad esempio hanno avuto dei problemi ma si stanno allenando forte e devo ringraziare il mio staff perché fa un lavoro incredibile. Io avevo paura di questa partita perché siamo stati poco insieme ma non c'è stato bisogno. Venerdì abbiamo fatto una partita a gioco, solo per divertirsi, perché mi fido di loro e ora è bello che arrivino partite ravvicinate perché potrò far giocare più gente".

Come sta Frendrup?

"Aveva questo fastidio, più a calciare che a correre. Io non ho mai forzato i giocatori, quando un giocatore non si sente per giocare gioca un altro. Lui è un giocatore importante, meno bello degli altri ma molto utile".

Vasquez lo avevi definito un robot...

"Forse ho usato un termine sbagliato perché ha un gran cuore, ha grande passione, è innamorato di questo club e porta sempre al termine il suo compito. Gli errori fanno parte del percorso, la nazionale la fa da tanti anni e presumo che sappia gestire il jet-lag in maniera diversa da come farei io e ci leva tante castagne dal fuoco ogni giorno".

Com'è il rapporto con Osmajic? Che ragazzo è?

"Si è inserito benissimo, l'abbiamo visto arrivare all'inizio, è un giocatore genuino, senza la spocchia e non credo che cambierà perché è un puro. Ci eravamo informati prima di prenderlo anche per quelle espulsioni che ha avuto, il suo allenatore della nazionale è un mio amico fraterno e mi ha detto 'se lo sai prendere ti dà il cuore'. ma non parliamo solo di lui stasera, c'è stata tanta gente che ha giocato col sedere per terra per coprire, fare scivolate. Oggi siamo stati tutti molto bravi".

Da Genova è arrivata una lezione per il calcio italiano: gli allenatori vanno fatti lavorare...

"A me è stata data fiducia in un momento particolare. La sensazione è che la squadra fosse dalla mia parte e che fossimo tutti insieme ma poi siamo ripartiti, abbiamo giocato con la Fiorentina, la Juve, penso si sia andati sulla cosa più coraggiosa visto il momento. Genova è una piazza passionale, non abbiamo mai avuto rimostranze se non quell'episodio a Parma, ma sono rispettato, anche con 0 punti in 3 partite, ci hanno ringraziato a Boccadasse durante il compleanno del Genoa. Io non voglio impartire lezioni, nemmeno il Genoa, perché ognuno ha le proprie situazioni, ma è stata una lezione per me. Bello sentire squillare il telefono e sentirsi dire 'siamo con te'. La condizione che ho dei dirigenti è salita di tanti punti".

17.35 - Termina la conferenza.