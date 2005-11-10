Serie C, il big match del sud regala emozioni ma nessun gol: Catania-Bari finisce 0-0
Paolo Lora Lamia
Nella domenica di Serie C, c'era grande attesa soprattutto per Catania-Bari. Le emozioni di certo non sono mancate, ma i gol sì. Il punteggio finale è infatti di 0-0. Occasione persa soprattutto per i pugliesi, che riducono solo di un punto le distanze dal Potenza capolista battuto ieri dall'Inter U23.
Di seguito il punto della situazione:
SERIE C - 15ª GIORNATA
GIRONE A
Già giocate
Trento-Cittadella 1-0
30' Maffei
Treviso-Pergolettese 1-0
55' [aut.] Ferrandino (P)
Sabato 21 novembre
Folgore Caratese-Arzignano Valchiampo 2-1
8' Samotti (F), 84' Mattioli (A), 87' Spalluto (F)
Giana Erminio-Juventus Next Gen 1-3
34' Brugarello (J), 45' Quaggio (G), 64' Oboavwoduo (J), 82' Durmisi (J)
Domenica 22 novembre
Pro Vercelli-Novara 1-1
38' Bertoli (PV), 61' Zuppel (N)
Union Brescia-Renate 2-1
45' Rizzo Pinna (B), 82' Anelli (R), 89' Crespi (B)
Alcione Milano-Ospitaletto 3-1
9', 33' Morselli (A), 73' Galuppini (O), 90'+8 Palombi (A)
Ore 17.30 – Desenzano-Albinoleffe
Ore 17.30 – Dolomiti Bellunesi-Carpi
Lunedì 23 novembre
Ore 20.30 – Lecco-Lumezzane (diretta RaiSport)
Classifica: Union Brescia 34*, Trento 33*, Cittadella 32*, Ospitaletto 25*, Treviso 25*, Arzignano Valchiampo 24, Lecco 21, Alcione 21*, Pergolettese 18*, Pro Vercelli 18*, AlbinoLeffe 17, Juventus Next Gen 17*, Novara 15*, Lumezzane 16, Carpi 14, Desenzano 14, Giana Erminio 13, Renate 12*, Folgore Caratese 12*, Dolomiti Bellunesi 10.
* una gara in più
GIRONE B
Già giocate
Ostiamare-Atalanta U23 0-0
Vado-Latina 0-1
55' Sussi
Sabato 21 novembre
Campobasso-Vis Pesaro 3-3
9' Giovannini (V), 16' [rig.] Di Paola (V), 30' Gargiulo (C), 72' Galeandro (C), 75' Di Paola (V), 80' Bifulco (C)
Pineto-Pescara 1-1
1' Forte (Pi), 81' Inglese (Pe)
Domenica 22 novembre
Livorno-Ravenna 1-2
45' Tenkorang (R), 45'+5 Rabbi (R), 89' Aramu (L)
Pianese-Gubbio 3-1
39' Negri (P), 55' Fabrizi (P), 61' Tirelli (P), 80' Beretta (G)
Torres-Spezia 1-1
47' Masala (T), 53' Jimenez (S)
Ore 17.30 – Forlì-Reggiana
Ore 17.30 – Sambenedettese-Perugia
Lunedì 23 novembre
Ore 20.30 – Grosseto-Guidonia Montecelio
Classifica: Spezia 39*, Ravenna 35*, Torres 26*, Pescara 25, Grosseto 23, Reggiana 21, Guidonia Montecelio 21, Livorno 21*, Latina 21*, Campobasso 19, Atalanta U23 19, Pineto 18, Perugia 17, Vado 16*, Pianese 16*, Forlì 15, Ostiamare 11*, Gubbio 11*, Sambenedettese 10, Vis Pesaro 10*.
*una gara in più
GIRONE C
Già giocata
Casertana-Salernitana 2-2
38' [aut.] Kontek (C), 71' Di Tacchio (C), 83' Villa (S), 90'+4 Vezzoni (C)
Audace Cerignola-Barletta 1-1
41' Meli (A), 82' Partipilo (B)
Inter U23-Potenza 2-1
17' Marello (I), 23' Selleri (P), 85' Agbonifo (I)
Monopoli-Cavese 1-0
56' Gioielli
Sabato 21 novembre
Crotone-Cosenza 0-1
8' [aut.] Bashi (Cr)
Savoia-Sorrento 2-1
29' Tumbarello (Sa), 39' Nepi (Sa), 63' Bernabeo (So)
Domenica 22 novembre
Scafatese-Foggia 2-1
10' Brunet (S), 57' Volpicelli (S), 81' Bigonzoni (F)
Altamura-Casarano 1-1
10' Pacia (A), 18' Patierno (C)
Catania-Bari 0-0
Ore 17.30 – Picerno-Giugliano
Classifica: Potenza 35, Bari 27, Scafatese 24, Sorrento 23, Monopoli 23, Inter U23 23*, Catania 23, Casertana 21, Audace Cerignola 21*, Picerno 19*, Barletta 19, Cavese 19, Salernitana 19, Casarano 19, Savoia 18, Altamura 17, Giugliano 16*, Cosenza 16, Foggia 15, Crotone 1°
° penalizzato di 6 punti
*una gara in meno