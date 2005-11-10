Sassuolo-Genoa 0-2, le pagelle: Osmajic glaciale, Candé un errore che pesa
Marta Bonfiglio
Un bel Genoa vince per 2-0 in casa del Sassuolo. Dopo la vittoria in trasferta contro il Lecce, il Grifone trionfa anche al Mapei. Continua invece il momento buio per i neroverdi.
LE PAGELLE DEL SASSUOLO
Muric 5 - Non può evitare i due timbri del Grifone.
Walukiewicz 5,5 - La difesa neroverde è molto fragile. Quando il Genoa avanza è sempre un thriller.
Idzes 5,5 - Duello fisico importante con Osmajic. Corpo a corpo insistente ma il montenegrino riesce ad avere la meglio.
Candé 4,5 - Errore fatale sul gol del raddoppio rossoblù. Messias lo ringrazia. Dal 46' Sulemana 5,5 - Impatto quasi zero, rischia di fare un pasticcio in area di rigore.
Van der Brempt 6 - Lotta tanto su e giù per il campo. Prova a non mollare fino alla fine. Dal 79' Cinquegrano s.v.
Matic 6 - La sua leadership è sempre evidente ed è quella da cui il Sassuolo deve ripartire per uscire da questo momento. Dal 79' Dominguez s.v.
Thorstvedt 6 - Consegna delle palle molto interessanti e pericolose che non vengono praticamente mai concretizzate.
Obrador 5 - Quasi inesistente fatica a entrare in partita. Dall'85' Doig s.v.
Berardi 5,5 - Arriva in area di rigore con tanta cattiveria ma le conclusioni sono sempre molto tenere.
Esposito 5,5 - Una sfida tra campo e spalti per l'ex Samp che viene beccato dai tifosi genoani. Poca brillantezza, tanta confusione. Dal 46' Bowie 6 - Meglio di Seba, ha più occasioni di riaprire la partita ma non concretizza.
Laurienté 6,5 - E' la solita partita in velocità sulla corsia. Con le sue sassate improvvise si rende spesso pericoloso ma Bijlow gli prende tutto.
Roberto D'Aversa 5 - La prima partita sulla panchina neroverde è una sconfitta, c'è da fare un bel lavorone.
LE PAGELLE DEL GENOA
Bijlow 6,5 - Tira giù la saracinesca rossoblù. No, qui non si entra.
Marcandalli 6,5 - Dopo qualche ingenuità iniziale accende la lampadina e difende come sa fare.
Ostigard 7 - Davanti a Bijlow è una sentenza. Puntuale e ordinato quanti palloni che spazza via. Un muro.
Vasquez 6,5 - Ordinaria prestazione. Pochi errori e tanta cattiveria per portare a casa il risultato.
Ehizibue 6 - Inizia malino con troppa leggerezza poi dopo il primo gol si anima anche lui.
Traorè 6,5 - Impacchetta e consegna l'assist per il gol che apre le danze al Mapei. Dall'84' Wiafe s.v.
Amorim 6,5 - E' un vero motorino a centrocampo, se parte non lo fermi. Quasi perfetta anche la sua fase difensiva. Dal 64' Frendrup 6 - Entra bene.
Ellertsson 6 - Meno vispo rispetto al solito ma tiene botta fino al 94esimo.
Baldanzi 6,5 - Si fa trovare pronto in tante occasioni. Una buona prestazione incorniciata anche dalla partecipazione all'azione del primo gol. Dal 64' Vitinha 6 - Ottimo impatto dalla panchina.
Messias 6,5 - Lesto e convinto manda in porta il compagno per la doppietta del pomeriggio rossoblù. Dal 74' Meichtry s.v.
Osmajic 7,5 - Doppietta glaciale da vero attaccante. De Rossi ha un'arma potentissima là davanti. Dall'84' Colombo s.v.
Daniele De Rossi 6,5 - Un bel Genoa vince ancora in trasferta con carattere e mentalità. Il lavoro sta dando i suoi frutti.