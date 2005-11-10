Claudio Morra, attaccante del Vicenza, ha segnato la rete del definitivo 2-2 nel match di ieri contro l'Ascoli. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da Trivenetogoal.it: “È stato un gol importante, abbiamo avuto un buon atteggiamento che ci ha portato questo punto. Il gol? Ho provato di prima per evitare l’avversario. Come abbiamo fatto per ottenere questa impresa? Abbiamo tirato fuori le risorse per ottenere i punti.

Come abbiamo vissuto questa situazione del mister in discussione? Abbiamo riflettuto tutti analizzandoci e spronarci per uscire da questa situazione. Due partite in casa? È un passaggio importante, dobbiamo dare tanto e sfruttare il fattore campo. Una dedica? A mio figlio e ai miei compagni, siamo tutti uniti e può essere l’inizio di questo cammino. Il cambio modulo? Lo abbiamo interpretato bene che può starci benissimo con le nostre caratteristiche insieme ad atteggiamento e voglia”.