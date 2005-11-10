Leandro Greco, tecnico del Crotone, ha parlato così dopo il ko contro il Cosenza: "Prima di parlare di tattiche, mi sento di chiedere scusa alla città, al presidente, ai tifosi, perché il responsabile di come la squadra gioca sono io. Oggi è stata la partita più brutta e negativa da quando sono qui e la colpa è mia. I ragazzi hanno dato tutto, come al solito e non posso dirgli niente. Possiamo commentare le due punte, il cambio di modulo, ma alla fine siamo qui a commentare una prestazione negativa e devo solo chiedere scusa".

Greco non vuol sentir parlare di dimissioni: "Io sono molto leale nel lavoro che svolgo, lo faccio con grande dedizione e senso della responsabilità. Questo è il momento più duro da quando sono arrivato ma ci metto la faccia perché sono io che li alleno, li vedo tutti i giorni e sto cercando di creare un gruppo solido, dal punto di vista mentale e morale. In questo momento sto fallendo da questo punto di vista, ma qui a Crotone mi conoscete poco e io non mollo di un centimetro. Fare un passo indietro non fa parte del mio modo di ragionare, io voglio trovare soluzioni, anche se mi rendo conto che è un momento di difficoltà. Parlerò con la squadra per capire chi vuole stare dentro al progetto, è un momento complicato per la società e per i ragazzi ma proveremo ad andare avanti. Di sicuro io non mi tirerò indietro finché allenerò questa squadra. Mi sento molto attaccato a questi colori ma da lunedì, chi mi dimostrerà di voler continuare con grande determinazione lo terrò dentro, per gli altri farò delle valutazioni molto più nette".

Il tecnico ha già avuto un colloquio con i vertici della società: "Ho parlato col presidente e il direttore, quello che ci siamo detti rimane tra noi. Siamo tutti molto delusi ma io ragiono su quello che si può fare e come si può intervenire. Chi ha intenzione di lottare, senza pensare ad aspetti personali o senza pensare al mercato di gennaio, lo porterò avanti con me. Io continuo ad andare avanti, finché la matematica non ci dirà che siamo spacciati, anche se mi rendo conto che, in questo momento, tutto sembra impossibile".