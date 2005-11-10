Roma Capitale. Ci stiamo avviando a un derby incredibile. Un derby con vista scudetto. Il 13 dicembre ci sarà da divertirci. Dopo la sosta per la Nazionale, l'ultima di questo 2026, il campionato regala un sabato nel segno di Roma. Con due squadre che avevano iniziato la stagione con obiettivi diversi e che ora si ritrovano a duellare sullo stesso palcoscenico. Pochi mesi fa la Lazio era un'area terremotata. Rottura totale tra tifosi e il presidente Lotito, mercato bloccato da una crisi economica evidente e per rendere la situazione ancora più bollente una clamorosa eliminazione al primo turno di Coppa Italia contro un'avversaria di categoria inferiore. Gattuso, il nuovo allenatore della squadra biancoceleste, poteva finire schiacciato da tutte queste criticità. Invece, probabilmente, proprio nel momento più delicato è nata una magia. Una di quelle che rendono il calcio speciale. Oggi, dopo aver battuto all'Olimpico il Lecce, la Lazio è in testa alla classifica. La squadra biancoceleste può vincere lo scudetto? Si, può provarci. Non è la formazione più forte del campionato e, di sicuro, non è la favorita. Ma ci sono alcuni buoni motivi per immaginare la Lazio in corsa per il titolo: 1) Gattuso ha costruito un gruppo fantastico; 2) in rosa ci sono giocatori di qualità in ogni reparto; 3) Noslin cresce in maniera impressionante: 4) non fare le Coppe regala punti di vantaggio ai biancocelesti e 5) come ha detto un ex grande del calcio italiano come Sebino Nela (tra l'altro ha vinto uno scudetto con la Roma...) questa Lazio ricordalo scudettato Verona di Bagnoli.

Anche la Roma può vincere il titolo. In questo caso non si può parlare di sorpresa. La squadra giallorossa era tra le favorite per lo scudetto fin dall'inizio del torneo. Contro il Parma è arrivata un'altra testimonianza della forza di questa Roma. Una macchina da gol. Anche per i giallorossi ci sono alcuni buoni motivi per vederla con il tricolore al petto: 1) Mailen sembra il Batistuta protagonista dell'ultimo scudetto della Roma; 2) Gasperini è un fattore con il suo calcio e le sue idee; 3) Dybala e Soule, stavolta proposti a staffetta, sono una coppia micidiale; 4) la Roma nel 2027 festeggerà il Centenario un motivo in più èper centrare un grande risultato e 5) la famiglia Friedkin è pronta a garantire altri due rinforzi nel mercato inv ernale.

E' stato anche un grande sabato per il Como. Mister Fabregas è riuscito a voltare pagina dopo la batosta rimediata contro l'Inter prima dello stop e dopo le cattive notizie sulle condizioni fisiche di Kean. Un investimento da quaranta milioni che non ha dato frutti e non li darà per altri mesi. Il Como però ha trovato un suo equilibrio, sa gestire i momenti delle partite. E ha un giocatore speciale come Ramon capace di segnare un gol fondamentale e di evitarne uno con un incredibile recupero difensivo., Nromale che sia nel mirino del Real Madrid. Ma per il momento se lo gode il Como. E questo Como ha tutto per essere la mina vagante del campionato. Con tutte le carte in regola per riconquistare un posto nella prossima Champions.