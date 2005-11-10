Federico Artioli, centrocampista della Juve Stabia, ha parlato in conferenza stampa dopo il ko per 2-0 sul campo del Modena. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da Vivicentro.it: "Abbiamo fatto un buon primo tempo, nel secondo abbiamo passato 15/20 minuti soffrendo le loro folate e loro hanno fatto un gran gol. Bisogna dare meriti anche a loro, hanno pressato bene. C'è rammarico però perché nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita.

L'anno scorso ho fatto 6 mesi a Mantova e 6 mesi a Bari, appena ho ricevuto la chiamata della Juve Stabia non ci ho pensato un attimo. Grande piazza e gruppo sano, speriamo di toglierci delle soddisfazioni. Quando sono arrivato ero un po' indietro, ci ho messo un po' per entrare in forma. Tutti si allenano al massimo, cerco di dare il meglio in settimana come se fosse sempre la partita. Ci mancano 4 punti che pesano, ma dobbiamo pensare a quelli che abbiamo sul campo. Siamo in linea, stiamo facendo un buon campionato e magari il rammarico per qualche punto c'è. Catanzaro? Mancano 3 giorni, per fortuna si gioca subito. Vogliamo ripartire davanti ai nostri tifosi".