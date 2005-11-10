Pier Luigi Simonetti, centrocampista del Benevento, ha commentato così il ko per 3-1 contro la Sampdoria: "E' un risultato che dispiace. Avrebbe potuto essere una partita alla nostra portata. Siamo stati bravi a recuperare dopo lo svantaggio, ma non siamo riusciti a concretizzare quanto creato. Dobbiamo fare di più. Se abbiamo subìto tre gol ci sarà un motivo. Non dobbiamo perdere le certezze che stiamo creando e lavorare su questi aspetti. Per fortuna giochiamo tra tre giorni, così possiamo pensare subito alla partita contro l'Empoli di martedì".

"Non siamo in un momento negativo - prosegue Simonetti, come riportato da Ottopagine.it -, l'importante è avere il giusto equilibrio perché questa è la Serie B. Dobbiamo salvarci, siamo una squadra con ottime caratteristiche, ma occorre essere umili e lavorare più degli altri per fare più punti possibili. I tifosi ci hanno dato una grande spinta, fanno tanti sacrifici per sostenerci e gliene siamo grati. Questo ci dà anche una grande responsabilità. La mia condizione? Mi sento bene, miglioro giorno dopo giorno. Lavoro per ottenere un'occasione, poi è il mister a fare delle scelte che accetto. Lavoro per farmi trovare pronto quando ci sarà l'occasione. L'infortunio non è stato semplice. Devo dire che ho ricevuto tanto affetto da tutti e per me è stata una grande motivazione. Non vedo l'ora di tornare a fare ciò che mi piace".