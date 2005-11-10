Serie A, la classifica aggiornata: la Juve sorpassa il Frosinone. Venezia a rischio ultimo posto
La Juventus rivede la zona europea della classifica del campionato di Serie A. Con il successo per 4-0 ai danni del Venezia, i bianconeri salgono infatti a 21 punti, scavalcando momentaneamente il Frosinone - impegnato oggi pomeriggio alle 18 in casa del Milan - al sesto posto in classifica. Proprio i rossoneri restano lontani tre punti, per ora, mentre la zona Champions League, con il Como quarto, è a cinque punti.
Piange la classifica del Venezia, penultimo con 6 punti. I lagunari di Davide Nicola rischiano il sorpasso da parte dell’Udinese, in campo tra pochi minuti con il Bologna.
La classifica
1. Lazio – 32 punti (12 partite giocate)
2. Roma – 30 punti (12)
3. Inter – 28 punti (11)
4. Como – 26 punti (12)
5. Milan – 24 punti (11)
6. Juventus – 21 punti (12)
7. Frosinone – 20 punti (11)
8. Napoli – 18 punti (12)
9. Bologna – 17 punti (11)
10. Cagliari – 16 punti (12)
11. Torino – 14 punti (12)
12. Atalanta – 14 punti (11)
13. Genoa – 13 punti (11)
14. Lecce – 10 punti (12)
15. Fiorentina – 9 punti (11)
16. Parma – 8 punti (12)
17. Sassuolo – 8 punti (11)
18. Monza – 7 punti (11)
19. Venezia – 6 punti (12)
20. Udinese – 5 punti (11)
Il programma della 12ª giornata
Como-Cagliari 2-0
Lazio-Lecce 3-0
Parma-Roma 1-5
Napoli-Torino 1-0
Juventus-Venezia 4-0
22/11/2026 Domenica 15.00 Bologna-Udinese DAZN
22/11/2026 Domenica 15.00 Sassuolo-Genoa DAZN
22/11/2026 Domenica 18.00 Milan-Frosinone DAZN/SKY
22/11/2026 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN
23/11/2026 Lunedì 20.45 Monza-Fiorentina DAZN/SKY