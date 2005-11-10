Il Bologna frena la corsa all'Europa e non riesce a prolungare la striscia di vittorie consecutive. Dopo il vantaggio sul tramonto del primo tempo grazie al giol di rapina di Zortea, nella ripresa è lo stesso laterale dei rossoblù a favorire Zaniolo per il gol del pari. Zanetti trova il suo primo punto con l'Udinese, che batte un colpo per risultato e prestazione contro una squadra in salute.

LE PAGELLE DEL BOLOGNA

Skorupski 6,5 - Due parate importanti, una su tutte sul colpo di testa di Lovric. Dopo aver negato in diverse circostanze la rete a Zaniolo, finisce per essere battuto.

Darmian 6 - Ormai insostituibile nel trittico di difesa. Punto fermo e solido per Palladino. Giocatore silenzioso, ma costante. Dal 85' Amondarain s.v.

Casale 6 - Altra partita somministrata bene. Dal che era finito nel dimenticatoio al diventare un perno della difesa rossoblù.

Theate 6 - Il pubblico non gradisce la scelta del giro palla. Il traversone che porta al vantaggio porta la sua firma.

Zortea 6 - Stappa la partita con un gol di rapina dopo un primo tempo opaco. Nella ripresa, però, è macchinoso nel pareggio, favorendo Zaniolo. Dal 78' Vitik s.v.

Ferguson 5,5 - Solido corridore, garantendo sempre di più il primato di chilometri percorsi in stagione. Oggi, però, meno brillante.

Pobega 6 - Coppia collaudata con lo scozzese. Di fronte, oggi, ci sono due marcantoni come loro e finisciono per annullarsi.

Bernardeschi 6 - Eccede nelle giocate. Troppo innamorato del pallone, ma anche oggi dimostra di esser ispirato. Dal 78' Mbangula s.v.

Orsolini 6 - Il Bologna preme decisamente più sul versante opposta, ma è la sua sventagliata a far scaturire il vantaggio proprio di Zortea sulla destra. Dal 46' Alhassane 6 - Un cambio difensivo, per il quale ne risente tutta la squadra. Un pallone velenoso al centro sul quale non arriva nessuno.

Odgaard 6 - Se prima della sosta aveva portato a spasso mezza difesa, oggi non riesce a replicare per la troppa fisicità degli avversari, ma comunque dimostra di essere sempre dentro la gara.

Cambiaghi 6,5 - Ha un motore al posto delle gambe. Dopo appena cinque minuti costringe Palma alla sanzione per poi premiare la sovrapposizione di Theate nel vantaggio. Dal 85' Piccoli s.v.

Allenatore: Palladino 6 - Si ferma a quattro la serie di vittorie consecutive del suo Bologna. Riparte dalla sosta con un pari, complice anche una scelta più remissiva e cauta all'intervallo.

LE PAGELLE DELL'UDINESE

Okoye 6 - Non compie vere e proprie parate memorabili. Sul gol è incolpevole.

Palma 5,5 - Partita subito in salita con il giallo sul gruppone dopo esser stato saltato di netto da Cambiaghi. Mantiene saldi i nervi seppur con qualche altra insidia. Dal 56' Zanoli 6,5 - Entra e stringe con la diagonale provvidenziale.

Kabasele 6,5 - Utilizza il fisico a scapito dei nervi del danese. Lo francobolla fino a farlo innervosire. Dal 87' Alaba s.v.

Solet 6 - Elegante nell'eludere la pressione degli esterni del Bologna. Accende un parapiglia e ogni tanto stacca la spina.

Abankwah 6 - Si addormenta su Cambiaghi che gli sfila davanti. Unica nota amara in un pomeriggio movimentato.

Piotrowski 6 - Presenzia nella zona trafficata in entrambe le fasi. Un paio di inserimenti all'inizio, per poi mantenersi in posizione. Dal 87' Zarraga s.v.

Karlstrom 5,5 - Metronomo del centrocampo friulano. Quasi non lo si sente, dietro i compagni.

Kamara 5,5 - Non spinge come siamo abituati a vederlo. Paradossalmente l'Udinese offende di più nel versante opposto.

Ekkelenkamp 6 - Trova il tracciante in occasione del pareggio. Popola l'area con inserimenti a fasi alterne.

Lovric 6 - S'inserisce perfettamente senza palla arrivando a impattare di testa, ma trovando un ottimo Skorupski. Partita di sostanza in un centrocampo tutto muscolare. Dal 56' Bayo 6 - Copre palla e permette la risalita.

Zaniolo 7 - Pareggia i conti dopo averci provato diverse volte nel primo tempo. Si carica i compagni sulle spalle nel momento clou della partita e della stagione. Dal 79' Vojvoda s.v.

Allenatore: Zanetti 6,5 - Ai punti avrebbe meritato più la sua Udinese. Altra faccia rispetto alle precedenti partite e nuovi meccanismi indottrinati.