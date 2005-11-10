Milutin Osmajic è arrivato a quota 6 gol e 1 assist in 11 partite con la maglia del Genoa, diventando il terzo straniero a realizzare più gol in questo scorcio di Serie A dietro a Diego Milito e Krzysztof Piatek, arrivati rispettivamente a 10 e 9 reti. Quello che sorprende però non è solo il cinismo mostrato davanti alla porta, ma anche la sua abilità nella gestione del pallone e nel far salire la squadra. La sua potenza fisica a tratti è impressionante.

Futuro in una big?

Il mercato di gennaio incombe e il Genoa, che lo ha pagato solo 2,5 milioni di euro al Preston NE, deve decidere che cosa fare. Il suo agente a TuttomercatoWeb.com ha spiegato nelle scorse settimane che il montenegrino è pronto per un top club, ma che la decisione definitiva spetterà ai liguri. Per continuare la sua crescita sarebbe forse ideale che restasse in rossoblù, però certe offerte e certe squadre sono difficili da rifiutare. Il suo valore rischia di essere diventato quasi 10 volte più alto, soprattutto perché il contratto firmato in estate è valido fino al 2029 e perché gli inglesi avevano sempre chiesto tra i 10 e i 15 milioni di euro per lui.

La curiosità

Qualche mese fa in Italia erano in tanti a essere interessati a Osmajic e tra le società che lo monitoravano, oltre all'Hellas Verona, c'era anche il Sassuolo. I neroverdi si staranno rammaricando ancora di più per non aver chiuso l'affare, visto che il classe '99 è stato il vero mattatore del pomeriggio di Reggio Emilia.