Da Hellas-Cesena ad Arezzo-Padova, le formazioni ufficiali della 12ª giornata di Serie BLive TMW
Luca Bargellini
La dodicesima giornata di Serie B si apre nella serata di venerdì con il match fra Hellas Verona e Cesena e proseguirà per tutto il fine settimana chiudendo la giornata domenica con Arezzo-Padova. Le altre gare di cartello in programma sono Sampdoria-Benevento, Catanzaro-Palermo e il derby toscano Empoli-Pisa.
SERIE B - 12ª GIORNATA
Venerdì 20 novembre
Ore 20:30 - Hellas Verona-Cesena
Hellas Verona (4-2-3-1): Perilli; Zappa, Slotsager, Frese; Bernede, Le Borgne; Sezonienko, Harroui, Sarr; Mulattieri. Allenatore: Baroni.
Cesena (4-3-3): Siano; Ciofi, Ilic, Magraviti, Frabotta; Francesconi, Pagano, Dalla Vecchia; Caprini, Shpendi, Druiventak. Allenatore: Diamanti.
Sabato 21 novembre
Ore 15:00 - Sampdoria-Benevento
Ore 15:00 - Ascoli-Vicenza
Ore 15:00 - Carrarese-Virtus Entella
Ore 15:00 - Modena-Juve Stabia
Ore 15:00 - Sudtirol-Cremonese
Ore 17:15 - Catanzaro-Palermo
Ore 19:30 - Empoli-Pisa
Domenica 22 novembre
Ore 15:00 - Avellino-Mantova
Ore 17:15 - Arezzo-Padova