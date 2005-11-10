La dodicesima giornata di Serie B si apre nella serata di venerdì con il match fra Hellas Verona e Cesena e proseguirà per tutto il fine settimana chiudendo la giornata domenica con Arezzo-Padova. Le altre gare di cartello in programma sono Sampdoria-Benevento, Catanzaro-Palermo e il derby toscano Empoli-Pisa.

SERIE B - 12ª GIORNATA

Venerdì 20 novembre

Ore 20:30 - Hellas Verona-Cesena

Hellas Verona (4-2-3-1): Perilli; Zappa, Slotsager, Frese; Bernede, Le Borgne; Sezonienko, Harroui, Sarr; Mulattieri. Allenatore: Baroni.

Cesena (4-3-3): Siano; Ciofi, Ilic, Magraviti, Frabotta; Francesconi, Pagano, Dalla Vecchia; Caprini, Shpendi, Druiventak. Allenatore: Diamanti.

Sabato 21 novembre

Ore 15:00 - Sampdoria-Benevento

Ore 15:00 - Ascoli-Vicenza

Ore 15:00 - Carrarese-Virtus Entella

Ore 15:00 - Modena-Juve Stabia

Ore 15:00 - Sudtirol-Cremonese

Ore 17:15 - Catanzaro-Palermo

Ore 19:30 - Empoli-Pisa

Domenica 22 novembre

Ore 15:00 - Avellino-Mantova

Ore 17:15 - Arezzo-Padova