In uno dei due match di Serie A di scena oggi alle 15.00, si affrontano Bologna e Udinese al Dall'Ara. Sfida intensa, senza una netta superiorità di una delle due contendenti e con il pareggio come esito inevitabile.

Le scelte di formazione

Palladino opta per il tridente offensivo "leggero", con Orsolini e Cambiaghi (o Berardeschi, a seconda dei momenti) ai lati di Odgaard. Scelte obbligate invece per Zanetti, che deve fare i conti con il forfait del suo centravanti titolare Davies: in campo Zaniolo come unico riferimento in avanti, con alle spalle Lovric ed Eekkelenkamp.

"Colpo gobbo" del Bologna nel primo tempo

Ci si aspetta un Bologna padrone del campo, dando continuità a quanto fatto vedere dall'arrivo di Palladino fino alla recente pausa per le Nazionali. E' invece l'Udinese a farsi preferire, andando subito al tiro con Zaniolo e sfiorando il gol in particolare all'8' con un colpo di testa di Lovric respinto mracolosamente da Skorupski. Bianconeri aggressivi su ogni pallone, felsinei che faticano a dare continuità e ordine alle loro manovre. Il calcio però sa essere diabolico e, a pochi minuti dall'intervallo, passano i padroni di casa: Cambiaghi premia la sovrapposizione di Theate, che mette in mezzo; Odgaard controlla male ma di fatto serve Zortea che insacca. E' l'episodio che chiude i primi 45 minuti.

Udinese sulle spalle del suo numero 10

Nella ripresa, dopo un inizio che non dava sensazioni molto positive, Zanetti fa entrare Zanoli e Bayo per Palma e Lovric. L'Udinese avrebbe bisogno di una scintilla e porta la firma del suo giocatore più importante: siamo al 68' quando Zaniolo, su imbucata di Ekkelenkamp, sfrutta un buco di Zortea e non lascia scampo a Skorupski segnando l'1-1. Le due squadre battagliano poi fino alla fine, ma nessuna delle due riesce a trovare il colpo da tre punti.