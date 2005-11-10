Questa sera, alla New Balance Arena, l'Inter si troverà di fronte uno dei portieri che segue per il futuro. Marco Carnesecchi è da tempo tra i nomi valutati dalla dirigenza nerazzurra, alle prese con le riflessioni sul ruolo di numero uno per la prossima stagione. Il classe 2000 è ormai una certezza dell'Atalanta e anche della Nazionale.

Inter, Martinez resta il titolare. Ma il futuro è da decidere

Dopo l'addio di Yann Sommer, il club nerazzurro ha scelto di affidare la porta a Josep Martinez, arrivato dal Genoa nell'estate del 2024 e rimasto per due stagioni alle spalle dello svizzero. Una promozione accompagnata dall'acquisto di Ivan Provedel, chiamato a garantire un'alternativa affidabile. Cristian Chivu ha ribadito più volte la propria fiducia nello spagnolo, concedendo poi anche un po' di spazio all'ex Lazio. Oggi ci sarà Pepo, e le valutazioni sul futuro non rappresentano una bocciatura anticipata: il portiere ha ancora diversi mesi per dimostrare di poter essere il titolare dell'Inter anche nella stagione 2027/2028. Nel frattempo, però, la dirigenza monitora altri profili e quello di Carnesecchi è tra i più interessanti, per età, esperienza e conoscenza del campionato italiano.

Carnesecchi ha rinnovato fino al 2030: quanto costa all'Inter?

L'ostacolo principale a un'eventuale operazione è rappresentato dall'Atalanta, con cui negli anni l'Inter ha sempre mantenuto ottimi rapporti, ma fatto ben pochi affari. Nei mesi scorsi Carnesecchi ha prolungato il proprio contratto fino al 30 giugno 2030, con un importante adeguamento dell'ingaggio. La società bergamasca non ha necessità di vendere, come confermato anche dall'undicesimo bilancio consecutivo chiuso in utile, e considera il portiere uno dei propri elementi più preziosi. La valutazione si aggira tra i 40 e i 50 milioni di euro, una cifra che renderebbe tutt'altro che semplice un eventuale trasferimento a Milano. Sullo sfondo c'è anche l'interesse di club stranieri, a più riprese accostate all'estremo difensore della Nazionale.