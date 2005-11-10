Il futuro di Kevin De Bruyne è sempre più lontano da Napoli. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto ai microfoni di Radio Marca, il centrocampista belga sarebbe destinato a lasciare gli azzurri già nella prossima finestra di mercato “al 100%”, riferisce l’esperto di mercato. Il PSV Eindhoven rappresenta al momento la destinazione più concreta, visto che il club olandese avrebbe già incassato il gradimento del giocatore, pronto a valutare un ritorno in patria per ragioni legate soprattutto alla sfera familiare.

Contatti tra i club: distanza sulla valutazione

La trattativa sarebbe già entrata nel vivo, con il PSV che avrebbe presentato una prima offerta da circa 2 milioni di euro. Una cifra che il Napoli considera ancora insufficiente, chiedendo un indennizzo superiore per lasciar partire uno dei giocatori più importanti della propria rosa. Nonostante la distanza economica, i rapporti tra le società sarebbero positivi e ci sarebbe un'intesa di fondo sulla possibilità di portare avanti l'operazione. Restano da definire i dettagli economici per arrivare a un eventuale accordo.

Il mercato azzurro cambia prospettiva

L'eventuale partenza di De Bruyne rappresenterebbe un passaggio significativo per le strategie del Napoli. La dirigenza sarebbe infatti chiamata a individuare un sostituto già a gennaio, per non indebolire il centrocampo nella seconda parte della stagione.