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Bologna-Udinese, a breve la conferenza stampa di Paolo ZanettiLive TMW
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Leonardo Nevischi
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Oggi alle 17:01Serie A
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22.11.2026 17:01Serie A
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Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del pareggio tra Bologna e Udinese nella dodicesima giornata della Serie A 2026/27 (1-1 il risultato finale firmato dalle reti di Zortea e Zaniolo), è intervenuto Paolo Zanetti. Il tecnico bianconero ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.
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