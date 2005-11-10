Smaltite le fatiche europee di Roma, Inter e Juve, nel pomeriggio di ieri è tornata in campo la Serie A Women, che con la giornata odierna manderà in archivio l'8ª giornata del campionato, che potrebbe dare qualche indicazioni soprattutto sulle prime tre posizioni, quelle che valgono la prima citata Europa: incroci molto interessanti quelli che si prospettano, tra il pomeriggio e la serata domenicale.

In tre per un posto in Europa.

A chiudere il tutto ci sarà la sfida tra la Lazio e la Juventus, sulla carta decisamente facile per le bianconere, che saranno anche spettatrici molto interessate della sfida pomeridiana del 'Viola Park' tra Fiorentina e Como 1907: le due squadre sono in lotta per il terzo posto, e in caso di vittoria le toscane potrebbero centrare il sorpasso. La Juve spera però in un pari, perché, in casa poi di propria vittoria, avrebbe l'opportunità di portarsi agli stessi virtuali punti della truppa lariana.

Di seguito il punto della situazione

SERIE A WOMEN - 8ª GIORNATA

Già giocate

Parma-Napoli 2-0

41‎'‎ Christensen, 51' Distefano

Milan-Sassuolo 3-2

9‎'‎ e 15 Grimshaw (M), 11‎'‎ Clelland (S), 24' Soffia (M), 27‎'‎ Caiazzo (S)

Domenica 22 novembre

12:30 – Como Women-Roma

12:30 – Ternana-Inter

15:00 – Fiorentina-Como 1907

20:30 – Lazio- Juventus

LA CLASSIFICA

Roma 21

Inter 16

Como 1907 14

Fiorentina 13

Juventus 12

Milan 10*

Como Women 8

Ternana 8

Parma 8*

Napoli 6*

Lazio 3

Sassuolo 3*

* una gara in più