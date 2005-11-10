Serie B, poker dell'Avellino sul Mantova: Ilie illude, poi rimonta irpina guidata da Cheddira
Paolo Lora Lamia
L'Avellino fa suo il match casalingo contro il Mantova, battuto col punteggio di 4-1. Mattatore Cheddira, autore di una doppietta. In rete anche Ilie dopo 4 minuti mentre, nel finale, anche Pandolfi e Moruzzi. Irpini a quota 19, proprio come la squadra di Modesto oltre al Pisa.
Di seguito il punto della situazione e anche le partite che si sono disputate nella giornata di ieri:
SERIE B - 12ª GIORNATA
Già giocate
Hellas Verona-Cesena 0-2
6' Francesconi, 65' [rig.] Shpendi
Ascoli-Vicenza 2-2
9' Cuomo (V), 23' Bolsius (A), 64' Brunori (A), 82' Morra (V)
Carrarese-Virtus Entella 1-0
43' Rubino
Modena-Juve Stabia 2-0
69' Ambrosino, 76' Bozhanaj
Sampdoria-Benevento 3-1
10' Tutino (S), 15' Sernicola (B), 22' Insigne (S), 34' Mezzotero (S)
SudTirol-Cremonese 1-0
13' Stivanello
Catanzaro-Palermo 3-1
8' Giovane (C), 38' Vavassori (P), 69' Pecorino (C), 83' Mosti (C)
Empoli-Pisa 0-1
2' Pittarello (P)
Domenica 22 novembre
Avellino-Mantova 4-1
4' Ilie (M), 16', 31' Cheddira (A), 90'+1 Pandolfi (A), 90'+4 Moruzzi (A)
Ore 17.15 - Arezzo-Padova
SERIE B, CLASSIFICA
Palermo 27
Modena 26
Ascoli 21
Mantova 19
Pisa 19
Avellino 19
Sudtirol 18
Cesena 18
Hellas Verona 16
Benevento 16
Cremonese 15
Padova 15*
Sampdoria 14
Carrarese 13
Juve Stabia 12 (penalizzata di 4 punti)
Arezzo 11*
Virtus Entella 10
Vicenza 10
Empoli 9
Catanzaro 9
*una gara in meno