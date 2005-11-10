Serie B, Avellino-Mantova al 45': fulmineo vantaggio ospite, poi Cheddira scatenato
Paolo Lora Lamia
La domenica di Serie B si apre con Avellino-Mantova. Inizio da sogno per gli ospiti, avanti già dopo 4 minuti grazie alla rete di Ilie. Reazione rabbiosa degli irpini, guidati dal loro bomber Cheddira che segna una doppietta tra il 16' e il 31'. Biancoverdi dunque avanti a fine primo tempo.
Di seguito il punto della situazione e anche le partite che si sono disputate nella giornata di ieri
SERIE B - 12ª GIORNATA
Già giocate
Hellas Verona-Cesena 0-2
6' Francesconi, 65' [rig.] Shpendi
Ascoli-Vicenza 2-2
9' Cuomo (V), 23' Bolsius (A), 64' Brunori (A), 82' Morra (V)
Carrarese-Virtus Entella 1-0
43' Rubino
Modena-Juve Stabia 2-0
69' Ambrosino, 76' Bozhanaj
Sampdoria-Benevento 3-1
10' Tutino (S), 15' Sernicola (B), 22' Insigne (S), 34' Mezzotero (S)
SudTirol-Cremonese 1-0
13' Stivanello
Catanzaro-Palermo 3-1
8' Giovane (C), 38' Vavassori (P), 69' Pecorino (C), 83' Mosti (C)
Empoli-Pisa 0-1
2' Pittarello (P)
Domenica 22 novembre
Ora in campo (parziale)
Avellino-Mantova 2-1
4' Ilie (M), 16', 31' Cheddira (A)
Ore 17.15 - Arezzo-Padova
SERIE B, CLASSIFICA
Palermo 27
Modena 26
Ascoli 21
Mantova 19*
Pisa 19*
Sudtirol 18
Cesena 18
Avellino 16*
Hellas Verona 16
Benevento 16
Cremonese 15
Padova 15*
Sampdoria 14
Carrarese 13
Juve Stabia 12 (penalizzata di 4 punti)
Arezzo 11*
Virtus Entella 10
Vicenza 10
Empoli 9
Catanzaro 9
*una gara in meno