Dopo un primo tempo di sofferenza, la Juventus dilaga contro il Venezia all’Allianz Stadium. Decisivi i gol nel secondo tempo di Woltemade, Koopmeiners e Cabal a cui va aggiunto il calcio di rigore procurato e trasformato da Kolo Muani.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

Vicario 6,5 - Sicuro alla mezz’ora quando si distende sulla sia sinistra e devia in corner una conclusione velenosissima di Busio. Per il resto svolge il suo compito con attenzione e reattività.

Celik 6,5 - Spinge molto sulla fascia destra accompagnando spesso l’azione e sovrapponendosi a Zhegrova dalla sua parte. Cerca il traversone verso il centro dell’area. Non sempre i suoi suggerimenti vanno a buon fine ma da un suo traversone nasce la rete del vantaggio. Dal 68’ Gatti 6 - Dà solidità al reparto difensivo. Poco impiegato dall’attacco del Venezia.

Bremer 7 - Al quinto minuto la sua scivolata decisiva su Adams vale come un gol e si merita gli applausi dello Stadium. E’ sempre una presenza al centro della difesa molto preziosa per la squadra di Luciano Spalletti.

Kelly 6 - Dà il giusto supporto a Bremer dietro anche se compie intervento meno evidenti di quelli del suo compagno di reparto. Prestazione comunque sicura nonostante il Venezia giochi molto in ripartenza e in velocità.

Cabal 6,5 - L’aggressività e la velocità di gioco del Venezia lo mettono un po’ in difficoltà come in occasione di un retropassaggio rischiosissimo per Vicario al quarto d’ora. Si riscatta ampiamente nella ripresa quando anticipa persino Bremer segnando il 3-0. Dal 74' Cambiaso 6 - Entra con il risultato ampiamente in ghiaccio. Disputa uno spezzone buono.

Koopmeiners 6,5 - Si allarga spesso sulla fascia sinistra nel momento in cui la sua squadra costruisce la manovra. Nel secondo tempo recupera palla a Kike Perez e conclude l’azione calciando alle spalle di Stankovic per la rete che vale il 2-0 bianconero.

Douglas Luiz 5,5 - Lo troviamo spesso fra i due difensori per farsi dare il pallone e dare il via alla manovra offensiva bianconera palla a terra senza però incidere. Calcia dal limite dell’area nel primo tempo ma Stankovic fa buona guardia. Dal 46’ Sarr 6 - Più nel vivo dell’azione rispetto al suo predecessore. Preciso nella fase offensiva, solido in quella di contenimento.

Zhegrova 6,5 - Da un suo pallone perso nasce il contropiede che Bremer stoppa all’ultimo istante. Torna in campo dal primo minuto. avrebbe un’occasione al 19’ ma si fa rimontare in corner da Hainaut. Nel secondo tempo pennella un pallone per la rete del 3-0 di Cabal.

McKennie 6 - Dovrebbe essere il raccordo fra il centrocampo e il reparto offensivo. Si vede poco fra le linee, cercato poco anche dai compagni di squadra. Nel secondo tempo da un suo tiro in area nasce il vantaggio della Juventus.

Alajbegovic 5 - Spalletti lo conferma sulla corsia di sinistra. Prova a dare vivacità alla manovra ma i suoi traversoni verso il centro dell’area sono imprecisi e le giocate che avrebbero dovuto generare la superiorità numerica non creano pericoli. Esce per un problema fisico. Dal 46’ Woltemade 7,5 - Impiega sette minuti per lasciare il suo segno sul match. Scarica alle spalle di Stankovic la rete del vantaggio e serve a Koopmeiners la palla del 2-0.

Kolo Muani 7 - Combatte contro la difesa veneta con grande caparbietà ma nel momento in cui deve concludere in porta non ha i palloni giusti per colpire e nemmeno riesce a procurarseli. Dall'85' Boga s.v.

Allenatore: Spalletti 6,5 - Nel primo tempo possesso palla sterile della sua Juventus che rischia tantissimo sulle ripartenze del Venezia. Nella ripresa, complice anche i cambi, travolge il Venezia con un poker che vale una vittoria importante.

LE PAGELLE DEL VENEZIA (a cura di Matteo Selli)

Stankovic 5.5 - Risponde presente alla più grande occasione del primo tempo di Zhegrova. Poi nella ripresa la Juve sale in cattedra, ma non ha particolari colpe sui gol.

Halhal 5 - Stende Kolo Muani concedendo il rigore alla Juventus. Cala dopo un primo tempo in cui aveva ben contenuto Alajbegovic.

Juan Jesus 5 - Attento nel primo tempo, nella ripresa perde Cabal nel gol del 3-0 juventino.

Moreno 5.5 - Gara attenta, è sfortunato nell’occasione del gol di Woltemade quando la sua deviazione fa arrivare la palla al tedesco, ma è il migliore della difesa.

Hainaut 6 - Solita partita di grande corsa, spinge quando può e in difesa dà una grande mano ai suoi. Dall’85’ Sagrado s.v.

Busio 5 - Tanto lavoro sporco per lui, con pochi guizzi offensivi, sbaglia anche tanti palloni in fase di impostazione.

Perez 4.5 - Gravissimo l’errore sul gol del raddoppio juventino, quando perde palla al limite dell’area dando il via all’azione. Infortunio che vanifica una partita giocata fin lì molto bene dallo spagnolo. Dall’85’ Fanne s.v.

Sohm 5.5 - Giocatore importante per il centrocampo veneziano, mette la fisicità che serve ai suoi, soffre però la velocità della manovra avversaria. Dal 67' Dagasso 6 - Entra con personalità e mette un bel cross da cui Halhal colpisce il palo.

Haps 5 - Si vede poco in fase di spinta, è spesso impegnato dalle giocate di Zhegrova, spesso soffrendo la sua vivacità.

Lauberbach 6 - Riferimento offensivo per far salire i suoi, pulisce tanti palloni con un’ottima tecnica abbinata ad un’importante fisicità. Partita incoraggiante la sua. Dal 67' Yeboah 6 - Prova un paio di conclusioni piuttosto pericolose, in un momento difficile per i suoi.

Adams 5 - Impreciso. Le occasioni migliori sono le sue, nel primo tempo si fa rimontare da Bremer prima di calciare a tu per tu con Vicario, nella ripresa calcia alle stelle. Manca di concretezza. Dall’87’ Rrahmani s.v.

Allenatore: Nicola 5 - Gara preparata bene dal tecnico, con il Venezia che nel primo tempo annulla le fonti di gioco bianconere e riparte facendo male. Nella ripresa però la Juventus alza i ritmi e i suoi si sciolgono.