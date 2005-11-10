Ivan Tisci, tecnico del Potenza, ha commentato così il ko di ieri contro l'Inter U23. Le sue dichiarazioni, riportate da TuttoC.com: "Mi interessa vedere le prestazioni: se vedo la squadra sempre viva, anche nelle difficoltà e nelle giornate un po' più storte che possono capitare. Sono dispiaciuto per il risultato, anche per tutta questa gente che ci ha seguito: sarebbe stato bello regalare loro un risultato diverso. Credo però che abbiano apprezzato il modo in cui i ragazzi ci hanno provato. Gli episodi hanno spostato il risultato, ma non sono uno a cui piace appellarsi ai se e ai ma: i rigori si tirano e si possono sbagliare, i gol si fanno e si prendono. Loro sono stati bravi a sfruttare una ripartenza, noi abbiamo provato in tutti i modi e anche il loro portiere ha compiuto alcuni interventi. Torniamo a casa dispiaciuti, ma il nostro percorso è questo e in un percorso si può incappare anche in una sconfitta, che deve servirci per crescere".

Sul rigore fallito da Castorani: "I rigori li sbaglia chi li tira. Non è un problema tecnico, perché questa squadra ha giocatori di livello e qualità. Anche quando si fermano ad allenarsi per provarli sono tutti molto bravi. La domenica, però, subentra una sensazione diversa. Oggi i rigoristi devono studiare, così come fanno i portieri avversari, perché la tecnologia permette di conoscere le abitudini di chi calcia. Bisognerà prepararsi un po' di più, senza che questo diventi un problema mentale. Quando capiterà un altro calcio di rigore, sono certo che Castorani o chi sarà chiamato a prendersi la responsabilità lo farà".