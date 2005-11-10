Serie A Women, 8ª giornata: Roma e Inter non sbagliano, Como Women e Ternana ko
Paolo Lora Lamia
La domenica di Serie A Women vede subito in campo la prima e la seconda della classifica, ovvero Roma e Inter. Impegnate rispettivamente contro Como Women e Ternana, non deludono le aspettative. Giallorosse vittoriose per 0-2, nerazzurre addirittura col punteggio di 0-4.
Di seguito il punto della situazione
SERIE A WOMEN - 8ª GIORNATA
Già giocate
Parma-Napoli 2-0
41' Christensen, 51' Distefano
Milan-Sassuolo 3-2
9' e 15 Grimshaw (M), 11' Clelland (S), 24' Soffia (M), 27' Caiazzo (S)
Domenica 22 novembre
Como Women-Roma 0-2
31' Thogersen (R), 83' Pilgrim (R)
Ternana-Inter 0-4
18' Tomasevic (I), 43' Cambiaghi (I), 49' Glionna (I), 90'+4 Raphino (I)
15:00 – Fiorentina-Como 1907
20:30 – Lazio- Juventus
LA CLASSIFICA
Roma 24*
Inter 19*
Como 1907 14
Fiorentina 13
Juventus 12
Milan 10*
Como Women 8*
Ternana 8*
Parma 8*
Napoli 6*
Lazio 3
Sassuolo 3*
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