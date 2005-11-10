Serie A, la classifica aggiornata: il Genoa aggancia il Cagliari, l'Udinese si muove
Il Genoa continua a vincere, il quinto successo nelle ultime sette partite consente alla formazione allenata da Daniele De Rossi di risalire la classifica, arrivando a 15 punti che valgono al momento il decimo posto ex aequo con il Cagliari. Il cambio in panchina non aiuta invece il Sassuolo, che infila un’altra sconfitta.
A Bologna, si muove l’Udinese di Paolo Zanetti, che conquista il primo punto della sua gestione bianconera. Amaro in bocca per i rossoblù, che si vedono tallonati proprio dal Genoa e non riescono a staccare il Napoli.
La classifica
1. Lazio – 32 punti (12 partite giocate)
2. Roma – 30 punti (12)
3. Inter – 28 punti (11)
4. Como – 26 punti (12)
5. Milan – 24 punti (11)
6. Juventus – 21 punti (12)
7. Frosinone – 20 punti (11)
8. Napoli – 18 punti (12)
9. Bologna – 18 punti (12)
10. Genoa – 16 punti (12)
11. Cagliari – 16 punti (12)
12. Torino – 14 punti (12)
13. Atalanta – 14 punti (11)
14. Lecce – 10 punti (12)
15. Fiorentina – 9 punti (11)
16. Parma – 8 punti (12)
17. Sassuolo – 8 punti (12)
18. Monza – 7 punti (11)
19. Venezia – 6 punti (12)
20. Udinese – 6 punti (12)
Il programma della 12ª giornata
Como-Cagliari 2-0
Lazio-Lecce 3-0
Parma-Roma 1-5
Napoli-Torino 1-0
Juventus-Venezia 4-0
Bologna-Udinese 1-1
Sassuolo-Genoa 0-2
22/11/2026 Domenica 18.00 Milan-Frosinone DAZN/SKY
22/11/2026 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN
23/11/2026 Lunedì 20.45 Monza-Fiorentina DAZN/SKY