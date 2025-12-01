Pochi ritocchi e scelte sagge. Il Secolo XIX: "Lo psicologo De Rossi ha sbloccato il Genoa"

Il Secolo XIX oggi in edicola nella propria sezione sportiva dedica ampio spazio al Genoa, reduce da un successo fondamentale ottenuto nel tredicesimo turno di campionato. Il Grifone infatti è passato per 2-1 al Ferraris, dove ha avuto la meglio sul Verona in una sfida salvezza. Gran parte dei meriti vanno anche al tecnico Daniele De Rossi, che ha letteralmente sbloccato i rossoblu dopo un periodo non proprio semplice.

Il tecnico infatti sembra aver toccato le corde giuste del Genoa, rivitalizzando calciatori che avevano offerto prestazioni o giocatori che erano piuttosto indietro nelle gerarchie. Pochi ritocchi e tante scelte sagge per De Rossi, che contro il Verona ha conquistato la sua prima vittoria da allenatore del Genoa portando il proprio score personale a 5 punti. 7 invece le reti siglate dal Grifone, che sembra avere un nuovo passo anche in termini di concretezza offensiva.

De Rossi questa settimana affronterà anche il suo primo impegno in Coppa Italia, dove il Genoa ha già ottenuto due successi ai danni di Empoli e Vicenza. Il Grifone mercoledì farà visita all'Atalanta nel match valevole per gli ottavi di finale, che potrebbe valere il passaggio ai quarti contro Juventus o Udinese. Dopo la trasferta di Bergamo il Genoa sarà atteso da un nuovo match esterno, visto che lunedì 8 dicembre sarà ospite proprio dell'Udinese nel posticipo del quattordicesimo turno di Serie A.