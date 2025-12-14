Live TMW Genoa, Vitinha: "De Rossi ha portato tanta energia positiva. Felice per il gol"

20.40 - Un suo gol non è bastato al Genoa per riprendere l'Inter. Vitinha è stato comunque il migliore in campo per i suoi. Dopo la gara del "Ferraris", l'attaccante portoghese parlerà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

21.00 - Inizia la conferenza stampa di Vitinha.

Hai parlato fitto col mister?

"Il mister ha portato tanta energia positiva, fiducia. Mi ha fatto giocare nel mio ruolo dove mi sento felice e dove le mie qualità possono uscire fuori. E questo è il risultato che mi dà la sua fiducia".

Il mister chiede sempre di giocare vicino a Colombo.

"Manca stare ancora più vicino a Colombo per giocare insieme e vincere le seconde palle. Manca ancora più fiducia e più voglia perché poi le qualità ci sono. Il mister ne ha portata tanta di fiducia e porta tante soluzioni. Dopo dipende da noi".

Eri molto carico.

"Venivamo da risultati positivi, giocavamo in casa e sentivo che qualche cosa potevamo fare. Sono felice vedere una squadra che, contro una grande squadra, non ha mai perso voglia e atteggiamento".

Il gol?

"Non lo riesco a spiegare. Sono decisioni che arrivano in meno di un secondo. Ho visto Ekuban che teneva il centrale e io ho cercato di fare qualcosa. Sono riuscito a fare gol, sono felice, ma mancano i punti".

Difendevate e attaccavate.

"Sono momenti nella partita. Quando mi trovavo davanti a Colombo è stato solo perché ho fatto lo sprint. Io poi non sono Superman, sono un atleta e non riesco a fare tutta la partita avanti e indietro. Dobbiamo lavorare e allenandoci tanto arriviamo al punto di difendere e attaccare meglio".

Hai fatto tanti km quanto Frendrup.

"Sono felice. E' la mia voglia di aiutare la squadra".

Il calendario?

"La cosa che mi lascia felice è che contro una grande squadra non abbiamo mai mollato. Dobbiamo vincere perché tutte le partite sono difficili".

21.05 - Termina la conferenza stampa di Vitinha.