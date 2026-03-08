Genoa, De Rossi: "All'andata l'unica partita in cui non c'è stata reazione"

Ecco le dichiarazioni di mister Daniele De Rossi prima del match tra Genoa e Roma ai microfoni di DAZN: "Messias accende sia a centrocampo, sia in attacco. Gli attaccanti scelti sono quelli che attaccano meglio lo spazio: dobbiamo cercare di evitare di perdere palla com'è successo nella gara di andata. La gara con la Roma? Ero tranquillo anche all'andata poi quando la gara non va come dovrebbe il mister deve farsi sempre domande. Nell'andata non abbiamo giocato bene ed è stata l'unica partita in cui non abbiamo reagito al meglio. Ho provato a non caricare i ragazzi per una partita normale, forse la scorsa volta li ho innervositi, poi comunque la Roma è una squadra forte.

Il percorso è lungo ma non troppo: non è ancora quella fase del campionato dove guardi il punto in più o in meno. Tutto è ancora aperto: vincendo, ci allontaneremmo di 6 punti dalla zona retrocessione. Anche le altre corrono: il Lecce ha fatto tanti punti, il Verona ha vinto poco fa, è ancora lunga".