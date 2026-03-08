Genoa, Messias MVP scherza: "Mi sento con più energie dei ventenni"

Protagonista della vittoria contro la Roma, Junior Messias ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Avevamo bisogno di punti, settimana scorsa abbiamo fatto una bella partita contro l'Inter. Come la Roma, sono squadre più forti di noi però abbiamo seguito le indicazioni del mister. Mi sento meglio dei giovani con me, dei vent'anni e di Vitinha [ride ndr]. Il calcio ha preso questa direzione e bisogna adattarsi".