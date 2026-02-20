Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Genoa, De Rossi: "Col Toro sarà tostissima. Otoa ha avuto un problema alla caviglia"

Genoa, De Rossi: "Col Toro sarà tostissima. Otoa ha avuto un problema alla caviglia"TUTTO mercato WEB
Andrea Piras
Oggi alle 14:20Serie A
Andrea Piras
fonte dal centro sportivo "Gianluca Signorini", Genova

13.30 - Il Genoa torna al "Ferraris". Dopo il pareggio di Cremona, i rossoblù scenderanno in campo domenica all'ora di pranzo, calcio d'inizio alle 12.30, contro il Torino di Marco Baroni in uno scontro diretto per le zone basse della classifica. In vista del lunch match, il tecnico Daniele De Rossi parlerà in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

13.55 - Inizia la conferenza stampa di Daniele De Rossi.

Arriva il Torino dopo la buona prestazione di Cremona. I granata hanno qualche problema in attacco. Le chiedo: che gara sarà?
"Sarà una partita importante contro una squadra forte che meriterebbe una classifica più alta rispetto a questo momento. Vive un po’ di alti e bassi ma quando aveva i momenti di difficoltà è sempre riuscita a tirarsi fuori con prestazioni positive e vittorie come col Lecce. E’ una squadra che potrebbe avere più punti per quello che ha dimostrato e per il valore che ha me l’aspettavo più in alto in classifica ma è una squadra temibile per valore della squadra e dell’allenatore che stimo. Sarà tostissima".

E’ l’ultimo scontro diretto in casa e potete agganciare il Torino.
"Sarà una partita da vincere e che noi vogliamo vincere. E’ il risultato che noi cerchiamo da sempre. Soprattutto nell’ultima dove avremo meritato. Al 90’ se siamo 0-0 non mando il portiere a saltare di testa. Gli allenatori con più esperienza dicono che le partite che non si riescono a vincere non si devono perdere. Escluse le due gare con Lazio e Napoli, il Genoa non perde una gara da diverso tempo. La classifica è cambiata molto anche perché abbiamo messo dei punticini dove meritavamo anche di vincere".

TMW - Stanno trovando più spazio Amorim e Baldanzi, c'è Malinovskyi ed è in ripresa Messias. Quanto è importante avere a disposizione tutta questa qualità in mezzo al campo?
"Per me è fondamentale avere qualità. Ma la qualità non accompagnata dalla fisicità diventa difficile da far risultare in questo campionato. Però la qualità dei giocatori a centrocampo, in generale, è importante. Poi ci sarà da valutare la condizione fisica e la struttura. Abbiamo un esempio lampante di chi sta facendo bene pur partendo da una base provinciale come il Como. Loro prendono tanti giovani e il filo conduttore è la qualità. Non dobbiamo essere per forza come il Como ma bisogna anche osservare chi fa bene nel nostro campionato che, ripeto, è fisico. Spero ci aiuti il più in fretta possibile. Poi ogni tanto fantastico, sia da solo sia col direttore, e mi immagino un Genoa forte l’anno prossimo".

Da quando sei arrivato il Genoa ha cambiato passo soprattutto in casa. Cosa ha significato e cosa significa per voi aver ritrovare un Genoa forte in casa e che margini ci sono di crescita?
"A livello umano fa piacere rivivere delle belle serate e dei bei pomeriggi al 'Ferraris' con i nostri tifosi e io mi godo lo spettacolo. E’ importante perché quando sono venuto qui e ho detto sì avevamo 3 punti. Non ero preoccupato perché vedevo una squadra forte e sapevo che avrei potuto contare sul pubblico. Non mi piaceva il calendario perché vedevo tanti scontri diretti fuori casa. Il calendario rimane non facilissimo ma il fattore casalingo può valere per cercare di far punti contro squadre più quotate".

Baldanzi e Amorim pensi di utilizzarli di più ora e una coppia Baldanzi-Mesisas può giocare?
"Assolutamente. Abbiamo giocato anche con Messias e Malinovskyi. Ruslan sta cambiando il suo raggio d’azione e forse il suo baricentro. Ha fatto un’ottima partita a Cremona e mi stuzzica questa sua trasformazione. Loro due possono giocare insieme così come può trovare spazio Amorim: prima parlavo di scelta, ora di farli giocare insieme ma la differenza lo fa il fatto che ne levo uno forte e ne inserisco uno forte. E’ un percorso che stiamo facendo insieme, le partite pesano molto ma son contento del livello di qualità dei miei giocatori soprattutto dei sostituti".

Come vede in questo momento Martin? E l’impiego di Ellertsson a Cremona è stato per dare più copertura?
"Io Martin lo vedo benissimo. E’ un giocatore che mi piace tantissimo e ci ha dato molto, oltre che sui calcio piazzati, nella fase difensiva. Forse non è nel miglior momento, io ho parlato con lui. Sa che lo stimo e che le scelte sono legate solo al campo. Domenica scorsa sono stato in dubbio fino all’ultimo. Continuo così. Lui è un nostro titolare che in questo momento è stato scelto per la prima volta come sostituto. L’errore di domenica è perché è entrato da poco in una partita convulsa e agitata, ci sta commettere un errore".

Baldanzi in un’intervista ha parlato bene del Genoa. Ti chiedo può giocare dall’inizio?
"Ho letto poco fa l’intervista e mi è piaciuta. Ho detto cose che stavo dicendo su di lui ma mi sono fermato (sorride ndr). E il fatto che dica che vuole essere riscattato mi piace. Si è integrato nella realtà genoana alla grande. E’ un ragazzo cambiato. Quando arrivò alla Roma era molto timido mentre qua lo vedo con più parlantina, tenta la giocata. Spero di poterlo allenare qui l’anno prossimo in Serie A".

Vintinha, Colombo, Messias, Malinovskyi e Baldanzi: Il Genoa può reggere in campo tutti questi giocatori?
"Sì. Ovviamente sarebbe una squadra con un baricentro spostato verso l’attacco. Può reggere questa squadra mettendo Ruslan davanti alla difesa. E’ un’idea molto bella, romantica ma in questo momento un giocatore come Frendrup penso che si faccia fatica a tenerli fuori. Lui vede il pericolo prima che se ne accorgano gli avversari stessi. E quindi un giocatore così diventa più importante quando metti giocatori così votati all’attacco. Non è che non può reggere ma sarebbe inserire tanti giocatori che come prima idea hanno di fare qualcosa di positivo nella fase offensiva. Ma in questo momento mettere un giocatore che vada a spegnere gli incedi prima che divampano è necessario".

Tutti a disposizione?
" No. Otoa ha avuto una distorsione alla caviglia ieri durante l’allenamento. Vediamo come sarà, ma non credo ci sia per la partita di domenica. Lui potrebbe essere l’unica assenza. Gli altri hanno qualche acciacco ma niente di preoccupante. Anche Otoa non ha nulla di preoccupante ma non penso che la faccia per domenica".

Amorim?
"Si sta inserendo molto bene. Come i giovani forti sanno fare. Ha personalità e voglia, me lo ricorda sempre. E’ solo questione di dover levare qualcuno che è un giocatore importante per noi. Amorim sarà il titolare del Genoa l’anno prossimo e per tanti anni ancora. Penso sia un acquisto molto brillante e penso che vada nella direzione dove io vorrei portare la squadra. E’ un giocatore che si muove, si sposta, gioca davanti alla difesa, ha dinamismo, è rognoso quando non ha la palla. Il problema che a centrocampo giocano in tre e per levare uno di quei tre ci devo pensare sopra".

Norton-Cuffy ha fatto vedere qualcosa di meno.
"Non sono d’accordo. Nel primo tempo contro il Napoli ha fatto bene. Siamo usciti un po’ storti perché la gestione degli ultimi due-tre cross, e non solo, ci ha lasciato amaro in bocca. A Cremona è stato pericoloso e vivo. Vogliamo di più. Non so quanto sia il fatto che giochiamo a cinque, dobbiamo trovare la maniera di riaccenderlo. E’ un giocatore fortissimo, potenzialmente incredibile e la cosa che mi piace è che un lavoratore. E’ un curioso, vuole capire e trovare soluzioni per riuscire a giocare sempre meglio. E noi cerchiamo tutte le soluzioni per fare qualche tentativo e vedere quale sia il vestito perfetto per sprigionare tutta la qualità che ha".

14.20 - Termina la conferenza stampa di Daniele De Rossi.

Articoli correlati
Genoa, il pubblico carica la squadra in vista del Toro: oggi porte aperte al "Signorini"... Genoa, il pubblico carica la squadra in vista del Toro: oggi porte aperte al "Signorini"
Genoa e Cremonese, pareggio che non serve a nessuna. Il Secolo XIX: "0-0 che pesa"... Genoa e Cremonese, pareggio che non serve a nessuna. Il Secolo XIX: "0-0 che pesa"
Genoa, De Rossi: "Malinovskyi, miglior prova da quando sono qui. Baldanzi? Vediamo... Genoa, De Rossi: "Malinovskyi, miglior prova da quando sono qui. Baldanzi? Vediamo come sta"
Altre notizie Serie A
Juventus, Spalletti presenta la sfida al Como: alle 16 la conferenza Live TMW Juventus, Spalletti presenta la sfida al Como: alle 16 la conferenza
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 26^ giornata di campionato... Live TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 26^ giornata di campionato
Roma, buone notizie verso la Cremonese: Wesley si è allenato in gruppo Roma, buone notizie verso la Cremonese: Wesley si è allenato in gruppo
Juventus, chiesta la grazia a Gravina per la squalifica di Kalulu. C'è il precedente... TMWJuventus, chiesta la grazia a Gravina per la squalifica di Kalulu. C'è il precedente di Lukaku
Di Michele: "Juve, non si può cambiare in continuazione. Spalletti va confermato"... TMW RadioDi Michele: "Juve, non si può cambiare in continuazione. Spalletti va confermato"
Fiorentina-Pisa, il doppio ex Pellegrini: "Viola sulla strada giusta per la salvezza"... Fiorentina-Pisa, il doppio ex Pellegrini: "Viola sulla strada giusta per la salvezza"
Lecce, Di Francesco: "Con l'Inter per noi è un'opportunità. Tornano Banda e Perez"... Lecce, Di Francesco: "Con l'Inter per noi è un'opportunità. Tornano Banda e Perez"
Marino su Ranieri: "A volte l'esasperazione lo porta ad avere un modo di fare presuntuoso"... Marino su Ranieri: "A volte l'esasperazione lo porta ad avere un modo di fare presuntuoso"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
Le più lette
1 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
2 La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
3 Saviano rincara la dose: "Dirigenza Inter compromessa, l'intero campionato è falsato"
4 Cagni: "Milan-Como, lite Fabregas-Allegri? Non ci si può comportare così"
5 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 27ª giornata di Serie A
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, chiesta la grazia a Gravina per la squalifica di Kalulu. C'è il precedente di Lukaku
Immagine top news n.1 Inter, Zielinski e Frattesi hanno lavorato col gruppo. Per Lautaro non saranno forzati i tempi
Immagine top news n.2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Immagine top news n.3 Inter, Lautaro Martinez ci sarà nel derby con il Milan? C'è un precedente che fa ben sperare
Immagine top news n.4 Inter, ecco il report tanto atteso su Lautaro Martinez: risentimento muscolare al soleo
Immagine top news n.5 Milan, Leao: "I tifosi vogliono sempre il massimo. Il derby è una questione di vita o di morte"
Immagine top news n.6 La carica di Baldanzi: "Genoa, non vedevo l'ora di giocare. Spero di ripagare la fiducia"
Immagine top news n.7 McTominay: "Estremamente felice al Napoli, potrei vedermi qui per molto tempo"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.2 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
Immagine news podcast n.3 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.4 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Di Michele: "Juve, non si può cambiare in continuazione. Spalletti va confermato"
Immagine news Serie A n.2 Valentini: "Inter pressoché irraggiungibile. Il calcio italiano sta perdendo stile"
Immagine news Serie A n.3 Di Napoli: "Inter, spallata al campionato. Champions, la Juve può farcela al ritorno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, buone notizie verso la Cremonese: Wesley si è allenato in gruppo
Immagine news Serie A n.2 Juventus, chiesta la grazia a Gravina per la squalifica di Kalulu. C'è il precedente di Lukaku
Immagine news Serie A n.3 Di Michele: "Juve, non si può cambiare in continuazione. Spalletti va confermato"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina-Pisa, il doppio ex Pellegrini: "Viola sulla strada giusta per la salvezza"
Immagine news Serie A n.5 Lecce, Di Francesco: "Con l'Inter per noi è un'opportunità. Tornano Banda e Perez"
Immagine news Serie A n.6 Marino su Ranieri: "A volte l'esasperazione lo porta ad avere un modo di fare presuntuoso"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone-Empoli e l'esordio di Ballardini: tutti i convocati per la 26ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Ballardini: "Non rappresentiamo solo Avellino, ma tutta l'Irpinia. Con la Reggiana voglio concretezza"
Immagine news Serie B n.3 Pazienza e resilienza, i concetti per battere il Catanzaro. Chiappella: "Voglio un'Entella di spirito"
Immagine news Serie B n.4 Come si batte lo Spezia? Mignani carica il Cesena: "Serve il massimo, ma gli avversari non collaborano"
Immagine news Serie B n.5 Non sottovalutare il Pescara, la richiesta di Stroppa al Venezia: "Concentrati su quel che sappiamo fare"
Immagine news Serie B n.6 La settimana perfetta del Catanzaro non basta, Aquilani: "Non dobbiamo sentirci appagati"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 L'Arezzo pronto a piazzare il colpo in mezzo al campo: intesa vicina con Viviani
Immagine news Serie C n.2 Samb e Foggia, non solo la questione allenatori. I due club si contendono anche Pavone
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 28ª giornata...speciale X2. Samb e Foggia all'esordio del quarto tecnico stagionale
Immagine news Serie C n.4 Ancora un rinnovo in casa Monopoli. Albertazzi prolunga fino al 2028
Immagine news Serie C n.5 Albertini: "Alla Giana la serenità per lavorare. I risultati degli anni non sono un caso"
Immagine news Serie C n.6 L'AlbinoLeffe saluta Borghi. È passato in prestito secco agli svizzeri del Taverne
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Como, match chiave per la corsa al quarto posto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Sassuolo-Verona, ai gialloblù serve una svolta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Jagiellonia-Fiorentina, viola a caccia degli ottavi anche con il turnover
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'ultimo ballo di Girelli all'Allianz Stadium: dopo 150 reti saluterà la Juve per volare negli USA
Immagine news Calcio femminile n.2 Women’s Champions League, ecco il quadro dei quarti di finale. Senza nessun club italiano
Immagine news Calcio femminile n.3 La Juve deve salutare la Women's Champions League. Walti: "Sconfitta immeritata"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi: “C’è rammarico per aver perso questa sera”
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve fuori dalla Champions. Canzi: "Percorso europeo comunque positivo. Fiero delle ragazze"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Champions League, ritorno dei playoff: Juventus ko col Wolfsburg. Addio Europa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV