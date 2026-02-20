Live TMW Genoa, De Rossi: "Col Toro sarà tostissima. Otoa ha avuto un problema alla caviglia"

13.30 - Il Genoa torna al "Ferraris". Dopo il pareggio di Cremona, i rossoblù scenderanno in campo domenica all'ora di pranzo, calcio d'inizio alle 12.30, contro il Torino di Marco Baroni in uno scontro diretto per le zone basse della classifica. In vista del lunch match, il tecnico Daniele De Rossi parlerà in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

13.55 - Inizia la conferenza stampa di Daniele De Rossi.

Arriva il Torino dopo la buona prestazione di Cremona. I granata hanno qualche problema in attacco. Le chiedo: che gara sarà?

"Sarà una partita importante contro una squadra forte che meriterebbe una classifica più alta rispetto a questo momento. Vive un po’ di alti e bassi ma quando aveva i momenti di difficoltà è sempre riuscita a tirarsi fuori con prestazioni positive e vittorie come col Lecce. E’ una squadra che potrebbe avere più punti per quello che ha dimostrato e per il valore che ha me l’aspettavo più in alto in classifica ma è una squadra temibile per valore della squadra e dell’allenatore che stimo. Sarà tostissima".

E’ l’ultimo scontro diretto in casa e potete agganciare il Torino.

"Sarà una partita da vincere e che noi vogliamo vincere. E’ il risultato che noi cerchiamo da sempre. Soprattutto nell’ultima dove avremo meritato. Al 90’ se siamo 0-0 non mando il portiere a saltare di testa. Gli allenatori con più esperienza dicono che le partite che non si riescono a vincere non si devono perdere. Escluse le due gare con Lazio e Napoli, il Genoa non perde una gara da diverso tempo. La classifica è cambiata molto anche perché abbiamo messo dei punticini dove meritavamo anche di vincere".

TMW - Stanno trovando più spazio Amorim e Baldanzi, c'è Malinovskyi ed è in ripresa Messias. Quanto è importante avere a disposizione tutta questa qualità in mezzo al campo?

"Per me è fondamentale avere qualità. Ma la qualità non accompagnata dalla fisicità diventa difficile da far risultare in questo campionato. Però la qualità dei giocatori a centrocampo, in generale, è importante. Poi ci sarà da valutare la condizione fisica e la struttura. Abbiamo un esempio lampante di chi sta facendo bene pur partendo da una base provinciale come il Como. Loro prendono tanti giovani e il filo conduttore è la qualità. Non dobbiamo essere per forza come il Como ma bisogna anche osservare chi fa bene nel nostro campionato che, ripeto, è fisico. Spero ci aiuti il più in fretta possibile. Poi ogni tanto fantastico, sia da solo sia col direttore, e mi immagino un Genoa forte l’anno prossimo".

Da quando sei arrivato il Genoa ha cambiato passo soprattutto in casa. Cosa ha significato e cosa significa per voi aver ritrovare un Genoa forte in casa e che margini ci sono di crescita?

"A livello umano fa piacere rivivere delle belle serate e dei bei pomeriggi al 'Ferraris' con i nostri tifosi e io mi godo lo spettacolo. E’ importante perché quando sono venuto qui e ho detto sì avevamo 3 punti. Non ero preoccupato perché vedevo una squadra forte e sapevo che avrei potuto contare sul pubblico. Non mi piaceva il calendario perché vedevo tanti scontri diretti fuori casa. Il calendario rimane non facilissimo ma il fattore casalingo può valere per cercare di far punti contro squadre più quotate".

Baldanzi e Amorim pensi di utilizzarli di più ora e una coppia Baldanzi-Mesisas può giocare?

"Assolutamente. Abbiamo giocato anche con Messias e Malinovskyi. Ruslan sta cambiando il suo raggio d’azione e forse il suo baricentro. Ha fatto un’ottima partita a Cremona e mi stuzzica questa sua trasformazione. Loro due possono giocare insieme così come può trovare spazio Amorim: prima parlavo di scelta, ora di farli giocare insieme ma la differenza lo fa il fatto che ne levo uno forte e ne inserisco uno forte. E’ un percorso che stiamo facendo insieme, le partite pesano molto ma son contento del livello di qualità dei miei giocatori soprattutto dei sostituti".

Come vede in questo momento Martin? E l’impiego di Ellertsson a Cremona è stato per dare più copertura?

"Io Martin lo vedo benissimo. E’ un giocatore che mi piace tantissimo e ci ha dato molto, oltre che sui calcio piazzati, nella fase difensiva. Forse non è nel miglior momento, io ho parlato con lui. Sa che lo stimo e che le scelte sono legate solo al campo. Domenica scorsa sono stato in dubbio fino all’ultimo. Continuo così. Lui è un nostro titolare che in questo momento è stato scelto per la prima volta come sostituto. L’errore di domenica è perché è entrato da poco in una partita convulsa e agitata, ci sta commettere un errore".

Baldanzi in un’intervista ha parlato bene del Genoa. Ti chiedo può giocare dall’inizio?

"Ho letto poco fa l’intervista e mi è piaciuta. Ho detto cose che stavo dicendo su di lui ma mi sono fermato (sorride ndr). E il fatto che dica che vuole essere riscattato mi piace. Si è integrato nella realtà genoana alla grande. E’ un ragazzo cambiato. Quando arrivò alla Roma era molto timido mentre qua lo vedo con più parlantina, tenta la giocata. Spero di poterlo allenare qui l’anno prossimo in Serie A".

Vintinha, Colombo, Messias, Malinovskyi e Baldanzi: Il Genoa può reggere in campo tutti questi giocatori?

"Sì. Ovviamente sarebbe una squadra con un baricentro spostato verso l’attacco. Può reggere questa squadra mettendo Ruslan davanti alla difesa. E’ un’idea molto bella, romantica ma in questo momento un giocatore come Frendrup penso che si faccia fatica a tenerli fuori. Lui vede il pericolo prima che se ne accorgano gli avversari stessi. E quindi un giocatore così diventa più importante quando metti giocatori così votati all’attacco. Non è che non può reggere ma sarebbe inserire tanti giocatori che come prima idea hanno di fare qualcosa di positivo nella fase offensiva. Ma in questo momento mettere un giocatore che vada a spegnere gli incedi prima che divampano è necessario".

Tutti a disposizione?

" No. Otoa ha avuto una distorsione alla caviglia ieri durante l’allenamento. Vediamo come sarà, ma non credo ci sia per la partita di domenica. Lui potrebbe essere l’unica assenza. Gli altri hanno qualche acciacco ma niente di preoccupante. Anche Otoa non ha nulla di preoccupante ma non penso che la faccia per domenica".

Amorim?

"Si sta inserendo molto bene. Come i giovani forti sanno fare. Ha personalità e voglia, me lo ricorda sempre. E’ solo questione di dover levare qualcuno che è un giocatore importante per noi. Amorim sarà il titolare del Genoa l’anno prossimo e per tanti anni ancora. Penso sia un acquisto molto brillante e penso che vada nella direzione dove io vorrei portare la squadra. E’ un giocatore che si muove, si sposta, gioca davanti alla difesa, ha dinamismo, è rognoso quando non ha la palla. Il problema che a centrocampo giocano in tre e per levare uno di quei tre ci devo pensare sopra".

Norton-Cuffy ha fatto vedere qualcosa di meno.

"Non sono d’accordo. Nel primo tempo contro il Napoli ha fatto bene. Siamo usciti un po’ storti perché la gestione degli ultimi due-tre cross, e non solo, ci ha lasciato amaro in bocca. A Cremona è stato pericoloso e vivo. Vogliamo di più. Non so quanto sia il fatto che giochiamo a cinque, dobbiamo trovare la maniera di riaccenderlo. E’ un giocatore fortissimo, potenzialmente incredibile e la cosa che mi piace è che un lavoratore. E’ un curioso, vuole capire e trovare soluzioni per riuscire a giocare sempre meglio. E noi cerchiamo tutte le soluzioni per fare qualche tentativo e vedere quale sia il vestito perfetto per sprigionare tutta la qualità che ha".

