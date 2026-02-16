Genoa e Cremonese, pareggio che non serve a nessuna. Il Secolo XIX: "0-0 che pesa"

Dopo due sconfitte consecutive, torna a smuovere la classifica il Genoa, che tuttavia non va oltre uno scialbo 0-0 allo Zini nel match salvezza contro la Cremonese della 25^ giornata di Serie A.

Pochissime emozioni per la squadra di De Rossi, che ci prova nel primo tempo con un bel tiro di Norton-Cuffy in cui Audero in tuffo è provvidenziale nell'evitare il gol del vantaggio. La ripresa è sulla falsa riga dei primi 45 minuti. Il Genoa ha un'altra occasione al 53': break di Messias che dopo un uno-due con Colombo si invola verso la porta avversaria e calcia da destra cercando il primo palo. La conclusione del brasiliano, però, esce dopo aver sfiorato l'incrocio. Nel finale però l'opportunità più grossa è per i padroni di casa, con Bonazzoli che prende la traversa in pieno recupero.

Un pareggio che De Rossi ha analizzato così nel dopo partita: "Una sconfitta sarebbe stata davvero pesante da mandare giù, probabilmente la più dura. Nelle ultime due gare perse c’erano stati episodi arbitrali, oggi invece ce la saremmo dovuta prendere solo con noi stessi: rialzarsi sarebbe stato complicato. Al netto dell’episodio finale, ho visto una squadra molto valida e una partita in linea con ciò che avevamo preparato".