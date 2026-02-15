Genoa, De Rossi: "Messias non ha i 90' nelle gambe, ma si allena bene"

Prima della sfida tra Cremonese e Genoa, ecco le parole di Daniele De Rossi ai microfoni di DAZN: "Oggi il pubblico ci regala una responsabilità in più. L'obiettivo deve essere la salvezza, è troppo importante per noi. Messias avrà più spazio in più, ma si sacrificherà anche in difesa. Capiamo quanti minuti avrà, probabilmente non 90': abbiamo incrementato il suo minutaggio, mentre Baldanzi sta lavorando, scalpita da settimana e sicuramente può giocare ma dobbiamo salvaguardarlo".

Le formazioni ufficiali.



CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Vardy, Djuric. Allenatore: Nicola

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Messias; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi