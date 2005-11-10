Genoa, De Rossi puntualizza: "Tante assenze nella Roma? Anche a me mancavano 5 giocatori"

È un Daniele De Rossi che vede il bicchiere mezzo pieno quello che si è presentato ai microfoni di Sport Mediaset nel post partita della sfida dell’Olimpico persa 2-0 dal Genoa contro la Roma: “Negli spogliatoi alla fine del primo tempo avevo fatto i complimenti ai ragazzi per com’erano stati molto attenti al piano gara. Credo che ci debba far riflettere il fatto che siamo venuti qui, in uno stadio così difficile e contro giocatori così forti a fare una partita alla pari per 45-50 minuti. Mi è piaciuta molto l’aggressione che abbiamo mostrato. Credo siano segnali in vista del nostro futuro”.

Parlando proprio del futuro, De Rossi ha fatto un punto sullo stato di salute del suo Genoa: “C’è tanto da migliorare ma lo stiamo facendo. Due mesi fa in questo stadio contro la Lazio abbiamo fatto una partita molto più moscia. Stiamo anche riacquistando qualche giocatore che ci darà la spinta per fare i punti che servono per salvarsi. Siamo ancora alla settima di campionato, manca ancora tanto, ma c’è da iniziare a correre perché nelle prime partite qualche punto lo abbiamo lasciato per strada”.

Da ex, il tecnico capitolino ha espresso anche un giudizio su questa Roma: “È una squadra molto forte come lo è l’Inter: vedere delle squadre crescere in questa maniera è appassionante”. E sull’accoglienza dell’Olimpico: “È sempre piacevole rivedere in campo ragazzi con cui ho condiviso tanto e quei tifosi che per 25 anni mi hanno sempre sostenuto e amato”.

Infine, De Rossi ha voluto sottolineare come non fosse soltanto la Roma ad avere dei problemi con le assenze: “A me mancava Meichtry, Havel, Colombo, Sow, Baldanzi non era schieratile. Entrambe stavamo messe malaccio. Sapevo che le alternative della Roma erano di grandissimo valore e stasera lo hanno dimostrato”.