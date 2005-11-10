Genoa, De Rossi: "Era la partita che volevamo fare, subito un capolavoro"

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, commenta ai microfoni di DAZN la gara contro la Roma: "Si poteva fare il secondo tempo come il primo, ma poi anche gli avversari devono essere d'accordo. Siamo entrati nel secondo come nel primo, abbiamo subito un capolavoro: io credevo ci fosse stata una deviazione, un rimpallo. Abbiamo giocato la partita che volevamo, rispettando il piano gara. Qualche dettaglio in più, quando siamo arrivati vicini alla loro porta, poteva cambiare l'inerzia della partita".

Il livello della squadra si è abbassato?

"In queste ultime partite la squadra mi ha dimostrato di andare nella direzione giusta, oggi ho scelto io di andare a fare fare una partita sporca. Volevamo fare una partita aggressiva, a volte puoi perdere qualità anche per la scelta degli interpreti. Ma stiamo recuperando giocatori che ci possono aiutare anche in zona gol. Con tutti i giocatori in condizione potremo fare partite al livello nostro, come abbiamo fatto con la Fiorentina. Sono fiducioso, lo scorso anno era una squadra di qualità. Torneremo a fare quei numeri, perché la squadra ha qualità anche quest'anno".

In Italia non si sa più difendere?

"Tra i miei principi c'è quello di saper difendere, per tutte le squadre l'equilibrio è importante. Il Barcellona di Guardiola sapeva come pressare. Io penso che ogni allenatore decida dove vuole difendere e che, più vicino alla propria porta stai, più è probabile che ti facciano gol. Quando non ci riesci rischi di prendere qualche imbarcata perché i rischi sono tanti. La Roma ha preso tre gol su calci d'angolo, ma contro una squadra mostruosa mettendola in difficoltà. Secondo me le squadre italiane in Europa ci rappresentano bene, non è vero che non sappiamo più difendere".

Com'è stato tornare all'Olimpico?

"Ero abbastanza sereno anche l'anno scorso, ma evidentemente non ho trasmesso la tranquillità alla squadra perché non avevamo fatto una buona partita. Quest'anno ero altrettanto sereno e tranquillo. Abbiamo fatto una buona settimana, con serenità, appunto, ripeto, perché avevamo vinto una partita molto importante per noi domenica scorsa. Siamo venuti qui e abbiamo fatto la nostra partita. Per me è sempre piacevole riabbracciare e vedere queste persone, fermo restando che proverò sempre a batterli, è il nostro lavoro e il nostro destino".