Non c'è Real che tenga: la Roma si rialza subito, Genoa ko. Gasperini aggiorna su Dybala

Una delizia di Santiago Castro - alla prima rete in giallorosso - e il primo sigillo in Serie A del giovane Emanuele Lulli regalano alla Roma un successo scaccia-ombre dopo il ko in Champions con il Real Madrid nel giro di 7 minuti. Contro un Genoa ostico, la sfida dell'Olimpico vive un primo tempo a due facce: bloccato e tattico nella prima parte, decisamente infuocato nel finale grazie ai legni stampati prima da Balerdi e poi da El Shaarawy. Nella ripresa la giocata del sostituto di Malen, che inventa una magia d'autore superando Bijlow con uno scavetto artistico, mentre la zampata decisiva di Lulli chiude l'incontro. Una vittoria di peso specifico enorme, che rilancia le ambizioni capitoline e riporta la Roma a sole due lunghezze dall'Inter.

Le parole di Gasperini

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa al termine del successo sul Genoa: "Non avevo dubbi che avremmo avuto una reazione importante. Questo è un gruppo che conosco, chi è nello sport sa che alcune volte si possono prendere sconfitte difficili da digerire, ma c'è sempre da reagire. Ci dispiace aver buttato via una prestazione come quella di martedì. Mi ricordo pochi episodi simili, ma tre gol subiti in 7 minuti non li ricordo proprio. Ci ha dato grande rabbia, perché potevamo ricordarcela per le cose positive e invece è stata una beffa". Poi ha dichiarato sull'infortunio di Paulo Dybala: "Conto e spero di riaverlo per Napoli (24 ottobre, ndr): sono fiducioso. Oggi o domani può essere decisivo: importante sarebbe averlo in panchina con lo Slovan".

Il giudizio di De Rossi

Rallenta il passo il Genoa di Daniele De Rossi, che invece arrivava da una vittoria importante sulla Fiorentina. Il tecnico rossoblù ha commentato così il ko con i giallorossi all'Olimpico: "Per il valore della Roma, penso abbiamo fatto bene i primi 50 minuti. Poi siamo rimasti in partita, ma con poca forza per andare a colpire. Nel primo tempo abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo concesso poco e in alcune circostanze potevamo fare meglio in attacco. Essere compatti e prendere un gol come quello di Castro può aver fatto avere un contraccolpo". Invece su Tommaso Baldanzi, lasciato in panchina per 90 minuti: "Non so niente. Avevamo già scelto che non avrebbe giocato. Ieri, col fisioterapista, ha sentito il muscolo rigido: speriamo non sia nulla di grave. Nel riscaldamento ho capito che fosse a rischio. Speriamo recuperi per il Venezia".