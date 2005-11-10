Roma-Genoa, ritorno a casa per De Rossi ed ElSha: applausi dell'Olimpico per entrambi

Ritorno a "casa" per Daniele De Rossi e Stephan El Shaarawy. I due grandi ex giallorossi, oggi rispettivamente allenatore e attaccante del Genoa, sono stati applauditi da tutto l'Olimpico al momento del loro ingresso in campo per Roma-Genoa. La partita, valida per il settimo turno di Serie A, è appena cominciata e per il duo De Rossi-El Shaarawy non potrà mai essere come le altre.

Le formazioni ufficiali di Roma-Genoa

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Koulierakis, Ndicka, Balerdi; Lulli, Pisilli, De Roon, Rensch; Soulé, Mora; Castro. Allenatore: Gasperini

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vásquez; Ellertsson, Wiafe, Frendrup, Puczka; Messias, El Shaarawy; Osmajic. Allenatore: De Rossi.