Roma-Genoa, ritorno a casa per De Rossi ed ElSha: applausi dell'Olimpico per entrambi

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Roma-Genoa, ritorno a casa per De Rossi ed ElSha: applausi dell'Olimpico per entrambiTMW
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 20:45Serie A
autore Giacomo Iacobellis
17.10.2026 20:45Serie A
L'attaccante rossoblù parte titolare nella formazione schierata in campo da mister De Rossi contro la "loro" Roma all'Olimpico.
© foto di www.imagephotoagency.it
Ritorno a "casa" per Daniele De Rossi e Stephan El Shaarawy. I due grandi ex giallorossi, oggi rispettivamente allenatore e attaccante del Genoa, sono stati applauditi da tutto l'Olimpico al momento del loro ingresso in campo per Roma-Genoa. La partita, valida per il settimo turno di Serie A, è appena cominciata e per il duo De Rossi-El Shaarawy non potrà mai essere come le altre.
Le formazioni ufficiali di Roma-Genoa
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Koulierakis, Ndicka, Balerdi; Lulli, Pisilli, De Roon, Rensch; Soulé, Mora; Castro. Allenatore: Gasperini
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vásquez; Ellertsson, Wiafe, Frendrup, Puczka; Messias, El Shaarawy; Osmajic. Allenatore: De Rossi.
Fonte: Marco Campanella
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