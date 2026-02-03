Genoa, Diego Lopez: "Da mesi su Amorim. O lo prendevamo ora o mai più"

Il Chief of Football del Genoa Diego Lopez, al termine della sessione invernale di calciomercato, ha parlato delle operazioni concluse in conferenza stampa:

Cosa vi ha spinto a prendere Amorim?

"Risponde a questo bisogno di un giocatore più capace di tenere la partita in mano. Un giocatore che si trova molto bene con la palla, capace di tenere il tempo della partita. Lavoriamo su di lui da qualche mese. Abbiamo seguito la sua evoluzione che è stata molto positiva e in quel momento abbiamo deciso di andare su di lui con determinazione. E' un giocatore che può portare già dall'inizio un livello diverso e caratteristiche diverse alla squadra. Può dare una mano. Non eravamo l'unica squadra su di lui, abbiamo trovato una predisposizione da parte del giocatore che ha capito il progetto, la piazza, il campionato e che era il giocatore giusto per noi. Siamo stati capaci di convincere il suo entourage anche il club che aveva già qualche offerta per lasciarlo in prestito lì per sei mesi in più. Ci ha convinto la parte calcistica per la sua qualità e regolarità nel gioco, per il suo coraggio unito alle sue caratteristiche fisiche. Anche se non è alto ma ha forza nell'impatto. E la seconda è la più importante della prima, ovvero la mentalità. Se non c'è questa predisposizione, questa attitudine e questa voglia, ovvero se non c'è l'identità del Genoa, possiamo avere giocatori con tanta qualità tecnica ma non servirebbero a niente Quando facciamo investimento così vediamo tutto come anche il contorno familiare sanissimo. E' un ragazzo che è simile a noi".

Avete pensato anche alle basi per il futuro?

"Siamo molto focalizzati sul presente ma guardando sempre al futuro. La situazione di Zatterstrom è stata più legata ad una necessità della squadra che cambiando modulo ha giocato con tre difensori. Avevamo quattro centrali per tre posti. Potevamo migliorare un po' con un profilo che potesse fare il braccetto di sinistra e anche il centrale. Questo lo può fare Nils con la premessa di avere quattro giocatori pronti di fare il ruolo del difensore. Sul fatto di puntare su giocatori che hanno già un percorso posso dire che Baldanzi ha tante partite di Serie A e che Bijlow ha fatto tante partite di alto livello. Di Amorim ho già parlato, un giocatore che se non lo avessimo preso adesso non lo avremo preso più. Per ogni situazione abbiamo avuto in mano giocatori con più esperienza o giocatori più giovani ma con la premessa che devono avere una qualità alta per giocare con noi. E' vero che abbiamo deciso di puntare su una qualità piuttosto che a giocatori esperti della Serie A è perché noi abbiamo tanti giocatori che hanno giocato tanto in Serie A. Stiamo partendo con una base forte e il mercato va fatto in base alla fiducia che abbiamo nei nostri giocatori. La fiducia è alta e questa fiducia nella squadra ti permette di guardare un po' oltre".