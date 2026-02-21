Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie B, 26ª giornata: il Venezia cerca l'allungo verso la A. La guida al campionato cadetto

Serie B, 26ª giornata: il Venezia cerca l'allungo verso la A. La guida al campionato cadettoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Luca Bargellini
Oggi alle 09:04Serie B
Luca Bargellini

L'anticipo Frosinone-Empoli, terminato con il risultato di 2-2, è oramai andato in archivio. Nella giornata di oggi, invece, andrà in scena gran parte delle gare del 26° turno di Serie B. Con molte sfide di primo piano.

Continua la lotta per la Serie A
Iniziando da quella del Venezia, fresco di aggancio al primo posto da parte dei ciociari, che ospiterà il Pescara fanalino di coda, per poi proseguire con la gara del Monza, terza forza del torneo, sul prato del 'Dei Marmi' contro la Carrarese.

Playoff: uno spareggio per sognare
Nella zona playoff, invece, il Palermo (48) cercherà di accorciare il gap dalle prime tre sfidando il Sudtirol, in attesa della sfida di domani fra Juve Stabia e Modena.

Zona Retrocessione: grandi firme in pericolo
Continua, invece, a destare attenzione la crisi di club storici, come il Bari, penultimo, che cercherà punti vitali a Padova, mentre lo Spezia affronterà la difficile trasferta di Cesena. Senza un cambio di passo, la retrocessione diretta diventa uno spettro concreto. Massima attenzione in casa Sampdoria: i blucerchiati non sono ancora fuori pericolo. Il match contro il Mantova è un delicato scontro salvezza: perdere significherebbe essere risucchiati definitivamente nella bagarre playout.

Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:

SERIE B, 26ª GIORNATA
Frosinone-Empoli 2-2
18' e 54' Shpendi (E), 45+2' Ghedjemis (F), 60' Koutsoupias (F)

Sabato 21 febbraio
Ore 15:00 - Virtus Entella-Catanzaro
Ore 15:00 - Mantova-Sampdoria
Ore 15:00 - Padova-Bari
Ore 15:00 - Palermo-Sudtirol
Ore 15:00 - Venezia-Pescara
Ore 17:15 - Cesena-Spezia
Ore 19:30 - Carrarese-Monza
Domenica 22 febbraio
Ore 15:00 - Juve Stabia-Modena
Ore 17:15 - Reggiana-Avellino

CLASSIFICA SERIE B
Venezia 53
Frosinone 53*
Monza 51
Palermo 48
Catanzaro 41
Modena 40
Juve Stabia 38
Cesena 37
SudTirol 33
Empoli 30*
Carrarese 30
Padova 29
Sampdoria 29
Avellino 28
Virtus Entella 25
Reggiana 25
Mantova 23
Spezia 22
Bari 21
Pescara 18

* una gara in più

Articoli correlati
Serie B, Venezia-Pescara: lagunari per la fuga, delfini per restare aggrappati al... Serie B, Venezia-Pescara: lagunari per la fuga, delfini per restare aggrappati al sogno salvezza
Frosinone-Empoli e l'esordio di Ballardini: tutti i convocati per la 26ª giornata... Frosinone-Empoli e l'esordio di Ballardini: tutti i convocati per la 26ª giornata di Serie B
Non sottovalutare il Pescara, la richiesta di Stroppa al Venezia: "Concentrati su... Non sottovalutare il Pescara, la richiesta di Stroppa al Venezia: "Concentrati su quel che sappiamo fare"
Altre notizie Serie B
Serie B, 26ª giornata: il Venezia cerca l'allungo verso la A. La guida al campionato... Serie B, 26ª giornata: il Venezia cerca l'allungo verso la A. La guida al campionato cadetto
Serie B, Carrarese-Monza: Allo Stadio dei Marmi una sfida tra ambizioni e voglia... Serie B, Carrarese-Monza: Allo Stadio dei Marmi una sfida tra ambizioni e voglia di riscatto.
Serie B, Cesena-Spezia, due squadre in difficoltà con un obiettivo comune: tornare... Serie B, Cesena-Spezia, due squadre in difficoltà con un obiettivo comune: tornare a fare punti
Serie B, Venezia-Pescara: lagunari per la fuga, delfini per restare aggrappati al... Serie B, Venezia-Pescara: lagunari per la fuga, delfini per restare aggrappati al sogno salvezza
Serie B, Palermo-Sudtirol: si affrontano due squadre in palla. Biancorossi cliente... Serie B, Palermo-Sudtirol: si affrontano due squadre in palla. Biancorossi cliente scomodo per Inzaghi
Serie B, Padova-Bari: i pugliesi devono assolutamente provare a vincere in Veneto... Serie B, Padova-Bari: i pugliesi devono assolutamente provare a vincere in Veneto
Serie B, Mantova-Sampdoria: Modesto vuole risalire la china e abbandonare le zone... Serie B, Mantova-Sampdoria: Modesto vuole risalire la china e abbandonare le zone infime
Serie B, Virtus Entella-Catanzaro: punti importanti in palio al Sannazzari Serie B, Virtus Entella-Catanzaro: punti importanti in palio al Sannazzari
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un’ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
Le più lette
1 Lecce-Inter, le probabili formazioni: c'è Mkhitaryan in regia affiancato da Diouf e Sucic
2 Milan-Parma, le probabili formazioni: tornano Gabbia e Tomori dal 1', attacco Leao-Nkunku
3 Juventus-Como, le probabili formazioni: quanti dubbi per Spalletti, Fabregas sceglie Douvikas
4 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
5 Bologna-Udinese, le probabili formazioni: Italiano non rinuncia a Castro, Orsolini torna titolare
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Inter senza Lautaro Martinez per un mese circa. Chivu però ritrova subito Zielinski
Immagine top news n.2 Kalulu non ci sarà col Como. La FIGC e Gravina hanno detto no ai ricorsi della Juventus
Immagine top news n.3 Altro che salvezza: il Sassuolo è 8°. Verona nel baratro, la classifica di Serie A
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: il Sassuolo mette le ali e va ottavo. Verona, è già finita?
Immagine top news n.5 Il Sassuolo dimentica la lotta salvezza: doppio Berardi e Pinamonti, per il Verona è notte fonda
Immagine top news n.6 Il Como non rinuncia mai a Nico Paz: due partite saltate su 63. E i precedenti non sorridono
Immagine top news n.7 Inter, Akanji racconta il trasferimento: "Il City si trovò con 6 centrali. L'addio fu stressante"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.2 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
Immagine news podcast n.3 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.4 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Gianluca Galliani: "La coesione del gruppo è stata la forza del Milan di Berlusconi"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Spalletti sta 'educando' la Juve. Kalulu, si ripari con la grazia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Valentina De Laurentiis ammette: "Sarebbe un onore diventare Presidente del Napoli"
Immagine news Serie A n.2 Gattuso presente per Atalanta-Napoli. Scalvini e non solo, la lista degli osservati del CT
Immagine news Serie A n.3 Verso Lecce-Inter, Corvino: "Noi Davide, loro Golia. Ma può ogni tanto soccombe pure Golia..."
Immagine news Serie A n.4 McTominay eroe in Scozia, la rovesciata con la Danimarca diventa un murales: le immagini
Immagine news Serie A n.5 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 26^ giornata di campionato
Immagine news Serie A n.6 Gautieri: “Hellas in difficoltà. Lecce, bravo Di Francesco”
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 26ª giornata: il Venezia cerca l'allungo verso la A. La guida al campionato cadetto
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Carrarese-Monza: Allo Stadio dei Marmi una sfida tra ambizioni e voglia di riscatto.
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Cesena-Spezia, due squadre in difficoltà con un obiettivo comune: tornare a fare punti
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Venezia-Pescara: lagunari per la fuga, delfini per restare aggrappati al sogno salvezza
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Palermo-Sudtirol: si affrontano due squadre in palla. Biancorossi cliente scomodo per Inzaghi
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Padova-Bari: i pugliesi devono assolutamente provare a vincere in Veneto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 28ª giornata: Cittadella all'esame Triestina. Trapani, sei ancora vivo?
Immagine news Serie C n.2 Parte da Ravenna la missione salvezza di Boscaglia, "Samb, c'è da lavorare tanto"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 28ª giornata: i risultati dei due anticipi. Solo il Cerignola conquista tre punti
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 28ª giornata: i risultati al 45'. Cerignola agguantato ad un passo dal riposo
Immagine news Serie C n.5 Zocchi: "Sarei felice di rinnovare col Trento. Tabbiani? Se dovesse arrivare una chiamata..."
Immagine news Serie C n.6 Lumezzane, Caracciolo: "Fuori lista? Dovevamo fare delle scelte. Sui rinnovi..."
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Inter, Chivu vuole allungare in vetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Como, match chiave per la corsa al quarto posto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Verona, ai gialloblù serve una svolta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dalla doppietta d'esordio alla Juve alla voglia di Europa. Janogy: "Fiorentina, rilanciamoci"
Immagine news Calcio femminile n.2 L'ultimo ballo di Girelli all'Allianz Stadium: dopo 150 reti saluterà la Juve per volare negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Women’s Champions League, ecco il quadro dei quarti di finale. Senza nessun club italiano
Immagine news Calcio femminile n.4 La Juve deve salutare la Women's Champions League. Walti: "Sconfitta immeritata"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi: “C’è rammarico per aver perso questa sera”
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve fuori dalla Champions. Canzi: "Percorso europeo comunque positivo. Fiero delle ragazze"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV