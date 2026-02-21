Serie B, 26ª giornata: il Venezia cerca l'allungo verso la A. La guida al campionato cadetto
L'anticipo Frosinone-Empoli, terminato con il risultato di 2-2, è oramai andato in archivio. Nella giornata di oggi, invece, andrà in scena gran parte delle gare del 26° turno di Serie B. Con molte sfide di primo piano.
Continua la lotta per la Serie A
Iniziando da quella del Venezia, fresco di aggancio al primo posto da parte dei ciociari, che ospiterà il Pescara fanalino di coda, per poi proseguire con la gara del Monza, terza forza del torneo, sul prato del 'Dei Marmi' contro la Carrarese.
Playoff: uno spareggio per sognare
Nella zona playoff, invece, il Palermo (48) cercherà di accorciare il gap dalle prime tre sfidando il Sudtirol, in attesa della sfida di domani fra Juve Stabia e Modena.
Zona Retrocessione: grandi firme in pericolo
Continua, invece, a destare attenzione la crisi di club storici, come il Bari, penultimo, che cercherà punti vitali a Padova, mentre lo Spezia affronterà la difficile trasferta di Cesena. Senza un cambio di passo, la retrocessione diretta diventa uno spettro concreto. Massima attenzione in casa Sampdoria: i blucerchiati non sono ancora fuori pericolo. Il match contro il Mantova è un delicato scontro salvezza: perdere significherebbe essere risucchiati definitivamente nella bagarre playout.
Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:
SERIE B, 26ª GIORNATA
Frosinone-Empoli 2-2
18' e 54' Shpendi (E), 45+2' Ghedjemis (F), 60' Koutsoupias (F)
Sabato 21 febbraio
Ore 15:00 - Virtus Entella-Catanzaro
Ore 15:00 - Mantova-Sampdoria
Ore 15:00 - Padova-Bari
Ore 15:00 - Palermo-Sudtirol
Ore 15:00 - Venezia-Pescara
Ore 17:15 - Cesena-Spezia
Ore 19:30 - Carrarese-Monza
Domenica 22 febbraio
Ore 15:00 - Juve Stabia-Modena
Ore 17:15 - Reggiana-Avellino
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 53
Frosinone 53*
Monza 51
Palermo 48
Catanzaro 41
Modena 40
Juve Stabia 38
Cesena 37
SudTirol 33
Empoli 30*
Carrarese 30
Padova 29
Sampdoria 29
Avellino 28
Virtus Entella 25
Reggiana 25
Mantova 23
Spezia 22
Bari 21
Pescara 18
* una gara in più