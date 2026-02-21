Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, 28ª giornata: Cittadella all'esame Triestina. Trapani, sei ancora vivo?

Serie C, 28ª giornata: Cittadella all'esame Triestina. Trapani, sei ancora vivo?TUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 09:19Serie C
Luca Bargellini

Archiviati i due anticipi, oggi scende va in scena il grosso del programma delle gare della 27ª giornata del campionato di Serie C. Tantissime le sfide e gli spunti d'interesse sparsi per tutto il weekend.

GIRONE A
Derby veneto contro la Virtus Verona per il Vicenza capoclassifica allenato da Fabio Gallo. Dopo il primo ko stagionale è attesa una risposta immediata da parte dei biancorossi che dovranno tentare di respingere l'ennesimo tentativo di avvicinamento dell'Union Brescia che ospiterà al 'Rigamonti' la Pro Patria. Attenzione anche agli scontri in zona playoff fra Pro Vercelli e Trento e fra Renate e Inter U23. In chiave salvezza, sfida delicatissima fra Arzignano Valchiampo e Ospitaletto.

GIRONE B
Mentre Ravenna e Ascoli incroceranno le proprie ambizioni d'altissima classifica con quelle salvezza di Sambenedettese e Pontedera, l'Arezzo, primo in graduatoria, andrà a far visita al Gubbio di Domenico Di Carlo. Scontro diretto in ottica playoff fra Campobasso e Juventus Next Gen, mentre in chiave salvezza sfida delicata fra Carpi e Bra.

GIRONE C
Adesso che il Catania ha recuperato il match contro il Trapani, il girone ha una fisionomia precisa, con gli etnei a -5 dal Benevento. In questo turno, almeno sulla carta, fra i due club in questione sono gli etnei ad avere la sfida più agevole ospitando il Giugliano, mentre i sanniti dovranno far visita al Team Altamura, formazione a caccia di punti importanti per la partecipazione ai playoff di fine stagione. Interessante anche la sfida Salernitana-Monopoli. In zona playout, infine, importantissimo il match del 'Provinciale fra Trapani e Cavese.

Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche aggiornate dei tre gironi:

SERIE C, 28ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 21 febbraio
Ore 14:30 - Novara-Giana Erminio
Ore 17:30 - Alcione Milano-Pergolettese
Ore 17:30 - Renate-Inter U23
Ore 17:30 - Triestina-Cittadella
Domenica 22 febbraio
Ore 14:30 - Lumezzane-Dolomiti Bellunesi
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Trento
Ore 17:30 - Arzignano Valchiampo-Ospitaletto Franciacorta
Ore 17:30 - Union Brescia-Pro Patria
Ore 20:30 - Lecco-Albinoleffe
Lunedì 22 febbraio
Ore 20:30 - Virtus Verona-Vicenza (Diretta Rai Sport)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 66, Union Brescia 50, Lecco 49, Trento 44, Alcione Milano 43, Cittadella 42, Renate 42, Inter U23 40, Pro Vercelli 38, Lumezzane 36, Giana Erminio 35, AlbinoLeffe 33, Novara 32, Arzignano Valchiampo 30, Ospitaletto 29, Dolomiti Bellunesi 29, Pergolettese 26, Virtus Verona 20, Pro Patria 16, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Pianese-Guidonia Montecelio 0-0

Sabato 21 febbraio
Ore 14:30 - Gubbio-Arezzo
Ore 14:30 - Livorno-Pineto
Ore 14:30 - Torres-Vis Pesaro
Ore 17:30 - Ravenna-Sambenedettese
Domenica 22 febbraio
Ore 12:30 - Campobasso-Juventus Next Gen
Ore 14:30 - Pontedera-Ascoli
Ore 17:30 - Carpi-Bra
Lunedì 22 febbraio
Ore 20:30 - Ternana-Forlì

Riposa – Perugia

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 59*, Ravenna 52, Ascoli 50, Juventus Next Gen 39, Pianese 38**, Ternana 36*, Pineto 36*, Campobasso 36, Gubbio 33*, Guidonia Montecelio 32, Vis Pesaro 31*, Livorno 31, Forlì 30*, Carpi 29, Bra 25, Sambenedettese 24, Perugia 24, Torres 24, Pontedera 17*

*una gara in meno
** una gara in più

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Audace Cerignola-Casarano 2-1
5' Gambale (A), 45' Leonetti (C), 83' Gasbarro (A)

Sabato 21 febbraio
Ore 14:30 - Latina-Potenza
Ore 14:30 - Trapani-Cavese
Ore 17:30 - Casertana-Picerno
Domenica 22 febbraio
Ore 12:30 - Atalanta U23-Cosenza
Ore 14:30 - Catania-Giugliano
Ore 14:30 - Salernitana-Monopoli
Ore 14:30 - Team Altamura-Benevento
Ore 17:30 - Crotone-Foggia
Ore 17:30 - Sorrento-Siracusa

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 61, Catania 56, Salernitana 50, Cosenza 46, Casertana 43, Crotone 41, Monopoli 40, Audace Cerignola 39, Casarano 36, Team Altamura 36, Potenza 31, Sorrento 30, Atalanta U23 30, Picerno 29, Latina 28, Cavese 28, Trapani 25, Giugliano 24, Siracusa 23, Foggia 22

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Virtus Verona, Bassi: “Mi sento una mezzala, mi ispiro a Rabiot. Playout? Non è finita”... Virtus Verona, Bassi: “Mi sento una mezzala, mi ispiro a Rabiot. Playout? Non è finita”
Vicenza, Benassai: "Il gruppo è molto coeso e chi non gioca fa il tifo per gli altri"... Vicenza, Benassai: "Il gruppo è molto coeso e chi non gioca fa il tifo per gli altri"
Serie C, 28ª giornata: come reagirà il Vicenza? Stuzzicante Salernitana-Monopoli.... Serie C, 28ª giornata: come reagirà il Vicenza? Stuzzicante Salernitana-Monopoli. La guida completa
Altre notizie Serie C
Serie C, 28ª giornata: Cittadella all'esame Triestina. Trapani, sei ancora vivo? Serie C, 28ª giornata: Cittadella all'esame Triestina. Trapani, sei ancora vivo?
Parte da Ravenna la missione salvezza di Boscaglia, "Samb, c'è da lavorare tanto"... Parte da Ravenna la missione salvezza di Boscaglia, "Samb, c'è da lavorare tanto"
Serie C, 28ª giornata: i risultati dei due anticipi. Solo il Cerignola conquista... Serie C, 28ª giornata: i risultati dei due anticipi. Solo il Cerignola conquista tre punti
Serie C, 28ª giornata: i risultati al 45'. Cerignola agguantato ad un passo dal riposo... Serie C, 28ª giornata: i risultati al 45'. Cerignola agguantato ad un passo dal riposo
Zocchi: "Sarei felice di rinnovare col Trento. Tabbiani? Se dovesse arrivare una... Zocchi: "Sarei felice di rinnovare col Trento. Tabbiani? Se dovesse arrivare una chiamata..."
Lumezzane, Caracciolo: "Fuori lista? Dovevamo fare delle scelte. Sui rinnovi..." Lumezzane, Caracciolo: "Fuori lista? Dovevamo fare delle scelte. Sui rinnovi..."
Trapani, Antonini: “Entro fine stagione riavremo gli 11. Basta seguire i cazzari"... Trapani, Antonini: “Entro fine stagione riavremo gli 11. Basta seguire i cazzari"
Casarano matricola terribile. Navone: "Salvezza nel mirino ma siamo in zona playoff"... Casarano matricola terribile. Navone: "Salvezza nel mirino ma siamo in zona playoff"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un’ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
Le più lette
1 Lecce-Inter, le probabili formazioni: c'è Mkhitaryan in regia affiancato da Diouf e Sucic
2 Milan-Parma, le probabili formazioni: tornano Gabbia e Tomori dal 1', attacco Leao-Nkunku
3 Juventus-Como, le probabili formazioni: quanti dubbi per Spalletti, Fabregas sceglie Douvikas
4 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
5 Bologna-Udinese, le probabili formazioni: Italiano non rinuncia a Castro, Orsolini torna titolare
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Inter senza Lautaro Martinez per un mese circa. Chivu però ritrova subito Zielinski
Immagine top news n.2 Kalulu non ci sarà col Como. La FIGC e Gravina hanno detto no ai ricorsi della Juventus
Immagine top news n.3 Altro che salvezza: il Sassuolo è 8°. Verona nel baratro, la classifica di Serie A
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: il Sassuolo mette le ali e va ottavo. Verona, è già finita?
Immagine top news n.5 Il Sassuolo dimentica la lotta salvezza: doppio Berardi e Pinamonti, per il Verona è notte fonda
Immagine top news n.6 Il Como non rinuncia mai a Nico Paz: due partite saltate su 63. E i precedenti non sorridono
Immagine top news n.7 Inter, Akanji racconta il trasferimento: "Il City si trovò con 6 centrali. L'addio fu stressante"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.2 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
Immagine news podcast n.3 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.4 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Gianluca Galliani: "La coesione del gruppo è stata la forza del Milan di Berlusconi"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Spalletti sta 'educando' la Juve. Kalulu, si ripari con la grazia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Valentina De Laurentiis ammette: "Sarebbe un onore diventare Presidente del Napoli"
Immagine news Serie A n.2 Gattuso presente per Atalanta-Napoli. Scalvini e non solo, la lista degli osservati del CT
Immagine news Serie A n.3 Verso Lecce-Inter, Corvino: "Noi Davide, loro Golia. Ma può ogni tanto soccombe pure Golia..."
Immagine news Serie A n.4 McTominay eroe in Scozia, la rovesciata con la Danimarca diventa un murales: le immagini
Immagine news Serie A n.5 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 26^ giornata di campionato
Immagine news Serie A n.6 Gautieri: “Hellas in difficoltà. Lecce, bravo Di Francesco”
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 26ª giornata: il Venezia cerca l'allungo verso la A. La guida al campionato cadetto
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Carrarese-Monza: Allo Stadio dei Marmi una sfida tra ambizioni e voglia di riscatto.
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Cesena-Spezia, due squadre in difficoltà con un obiettivo comune: tornare a fare punti
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Venezia-Pescara: lagunari per la fuga, delfini per restare aggrappati al sogno salvezza
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Palermo-Sudtirol: si affrontano due squadre in palla. Biancorossi cliente scomodo per Inzaghi
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Padova-Bari: i pugliesi devono assolutamente provare a vincere in Veneto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 28ª giornata: Cittadella all'esame Triestina. Trapani, sei ancora vivo?
Immagine news Serie C n.2 Parte da Ravenna la missione salvezza di Boscaglia, "Samb, c'è da lavorare tanto"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 28ª giornata: i risultati dei due anticipi. Solo il Cerignola conquista tre punti
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 28ª giornata: i risultati al 45'. Cerignola agguantato ad un passo dal riposo
Immagine news Serie C n.5 Zocchi: "Sarei felice di rinnovare col Trento. Tabbiani? Se dovesse arrivare una chiamata..."
Immagine news Serie C n.6 Lumezzane, Caracciolo: "Fuori lista? Dovevamo fare delle scelte. Sui rinnovi..."
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Inter, Chivu vuole allungare in vetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Como, match chiave per la corsa al quarto posto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Verona, ai gialloblù serve una svolta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dalla doppietta d'esordio alla Juve alla voglia di Europa. Janogy: "Fiorentina, rilanciamoci"
Immagine news Calcio femminile n.2 L'ultimo ballo di Girelli all'Allianz Stadium: dopo 150 reti saluterà la Juve per volare negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Women’s Champions League, ecco il quadro dei quarti di finale. Senza nessun club italiano
Immagine news Calcio femminile n.4 La Juve deve salutare la Women's Champions League. Walti: "Sconfitta immeritata"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi: “C’è rammarico per aver perso questa sera”
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve fuori dalla Champions. Canzi: "Percorso europeo comunque positivo. Fiero delle ragazze"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV