Serie C, 28ª giornata: Cittadella all'esame Triestina. Trapani, sei ancora vivo?

Archiviati i due anticipi, oggi scende va in scena il grosso del programma delle gare della 27ª giornata del campionato di Serie C. Tantissime le sfide e gli spunti d'interesse sparsi per tutto il weekend.

GIRONE A

Derby veneto contro la Virtus Verona per il Vicenza capoclassifica allenato da Fabio Gallo. Dopo il primo ko stagionale è attesa una risposta immediata da parte dei biancorossi che dovranno tentare di respingere l'ennesimo tentativo di avvicinamento dell'Union Brescia che ospiterà al 'Rigamonti' la Pro Patria. Attenzione anche agli scontri in zona playoff fra Pro Vercelli e Trento e fra Renate e Inter U23. In chiave salvezza, sfida delicatissima fra Arzignano Valchiampo e Ospitaletto.

GIRONE B

Mentre Ravenna e Ascoli incroceranno le proprie ambizioni d'altissima classifica con quelle salvezza di Sambenedettese e Pontedera, l'Arezzo, primo in graduatoria, andrà a far visita al Gubbio di Domenico Di Carlo. Scontro diretto in ottica playoff fra Campobasso e Juventus Next Gen, mentre in chiave salvezza sfida delicata fra Carpi e Bra.

GIRONE C

Adesso che il Catania ha recuperato il match contro il Trapani, il girone ha una fisionomia precisa, con gli etnei a -5 dal Benevento. In questo turno, almeno sulla carta, fra i due club in questione sono gli etnei ad avere la sfida più agevole ospitando il Giugliano, mentre i sanniti dovranno far visita al Team Altamura, formazione a caccia di punti importanti per la partecipazione ai playoff di fine stagione. Interessante anche la sfida Salernitana-Monopoli. In zona playout, infine, importantissimo il match del 'Provinciale fra Trapani e Cavese.

Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche aggiornate dei tre gironi:

SERIE C, 28ª GIORNATA

GIRONE A

Sabato 21 febbraio

Ore 14:30 - Novara-Giana Erminio

Ore 17:30 - Alcione Milano-Pergolettese

Ore 17:30 - Renate-Inter U23

Ore 17:30 - Triestina-Cittadella

Domenica 22 febbraio

Ore 14:30 - Lumezzane-Dolomiti Bellunesi

Ore 14:30 - Pro Vercelli-Trento

Ore 17:30 - Arzignano Valchiampo-Ospitaletto Franciacorta

Ore 17:30 - Union Brescia-Pro Patria

Ore 20:30 - Lecco-Albinoleffe

Lunedì 22 febbraio

Ore 20:30 - Virtus Verona-Vicenza (Diretta Rai Sport)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 66, Union Brescia 50, Lecco 49, Trento 44, Alcione Milano 43, Cittadella 42, Renate 42, Inter U23 40, Pro Vercelli 38, Lumezzane 36, Giana Erminio 35, AlbinoLeffe 33, Novara 32, Arzignano Valchiampo 30, Ospitaletto 29, Dolomiti Bellunesi 29, Pergolettese 26, Virtus Verona 20, Pro Patria 16, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Pianese-Guidonia Montecelio 0-0

Sabato 21 febbraio

Ore 14:30 - Gubbio-Arezzo

Ore 14:30 - Livorno-Pineto

Ore 14:30 - Torres-Vis Pesaro

Ore 17:30 - Ravenna-Sambenedettese

Domenica 22 febbraio

Ore 12:30 - Campobasso-Juventus Next Gen

Ore 14:30 - Pontedera-Ascoli

Ore 17:30 - Carpi-Bra

Lunedì 22 febbraio

Ore 20:30 - Ternana-Forlì

Riposa – Perugia

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 59*, Ravenna 52, Ascoli 50, Juventus Next Gen 39, Pianese 38**, Ternana 36*, Pineto 36*, Campobasso 36, Gubbio 33*, Guidonia Montecelio 32, Vis Pesaro 31*, Livorno 31, Forlì 30*, Carpi 29, Bra 25, Sambenedettese 24, Perugia 24, Torres 24, Pontedera 17*

*una gara in meno

** una gara in più

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Audace Cerignola-Casarano 2-1

5' Gambale (A), 45' Leonetti (C), 83' Gasbarro (A)

Sabato 21 febbraio

Ore 14:30 - Latina-Potenza

Ore 14:30 - Trapani-Cavese

Ore 17:30 - Casertana-Picerno

Domenica 22 febbraio

Ore 12:30 - Atalanta U23-Cosenza

Ore 14:30 - Catania-Giugliano

Ore 14:30 - Salernitana-Monopoli

Ore 14:30 - Team Altamura-Benevento

Ore 17:30 - Crotone-Foggia

Ore 17:30 - Sorrento-Siracusa

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 61, Catania 56, Salernitana 50, Cosenza 46, Casertana 43, Crotone 41, Monopoli 40, Audace Cerignola 39, Casarano 36, Team Altamura 36, Potenza 31, Sorrento 30, Atalanta U23 30, Picerno 29, Latina 28, Cavese 28, Trapani 25, Giugliano 24, Siracusa 23, Foggia 22

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva